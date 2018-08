Conducerea Spitalului Universitar confirmă că tânărul rănit la protest a contractat o bacterie. Explicația dată

Pro TV

Conducerea Spitalului Universitar de Urgență București a început o anchetă epidemiologică la secția de chirurgie plastică.

Decizia vine după ce un pacient a acuzat că a contractat bacteria clostridium, după operația suferită la unitatea medicală, în urma protestului din 10 august.

„Referitor la informațiile apărute în mediul virtual cu privire la anumite analize ale pacientului Doru Oprea, internat în instituția noastră în urma participării la mitingul de protest din 10 august, facem precizarea că aceste date de laborator trebuie corelate cu contextul clinic și, evident, și cu alte constante biologice crescute. Având în vedere că în populația generală există purtători asimptomatici de Clostridium Difficile (între 5 – 15%), nu putem afirma cu certitudine că Doru Oprea nu face parte din această categorie de populație, iar în contextul unei imunități scăzute, această tulpină să se activeze.

De asemenea, a necesitat antibioprofilaxie cu spectru larg pentru plagă de la nivelul coapsei, în cazul de față cu cefalosporine, iar aceasta reprezintă factor de risc pentru infecția cu Clostridium Difficile, conform tuturor Ghidurilor actuale de diagnostic și tratament, iar dacă buletinul de analize apărut în mediul virtual se corelează cu starea clinică și cu constante biologice modificate, această infecție se datorează doar antibioprofilaxiei cu cefalosporine și nu altor cauze. S-a dispus o anchetă epidemiologică în secția de chirurgie plastică, unde pacientul a petrecut ultima parte a perioadei de spitalizare”, au precizat reprezentanții instituției.

Doru Oprea a fost operat la Spitalul Universitar din București, unde medicii i-au scos din picior capacul unei grenade. Tânărul a scris, pe Facebook, că sâmbătă a fost externat, însă s-a simțit din ce în ce mai rău.

În urma unor noi investigații, bărbatul a primit un diagnostic crunt: în urma intervenției chirurgicale a contractat mai multe tipuri de bacterii clostridium.

„Sâmbătă am fost externat de la Municipal si am plecat la Timișoara. În noaptea de sâmbătă spre duminică am început să fac febră, frisoane tot ce trebuie. Duminică am fost la Spitalul V. Babeș din Timișoara cu probe pentru analize, dar mi s-a spus ca nu e nimeni și să revin dimineață. Azi dimineață am dus probe la Synevo si acum am luat rezultatele: clostridium. Cică e o bacterie cu care trebuie să mă lupt acum.”



