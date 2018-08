Raed Arafat: Foarte mulţi părerologi aruncă idei false despre efectele gazelor de la protest

Agerpres

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat în MAI Raed Arafat a declarat duminică seara că există multă manipulare în legătură cu protestul din 10 august şi sunt foarte mulţi "părerologi" care aruncă idei false.

"Aceste substanţe iritante sunt în conformitate cu regulile internaţionale. Nimeni nu zice că nu sunt substanţe care nu sunt nocive, pentru că ele sunt substanţe care sunt folosite pentru incapacitarea unui om în timpul unei demonstraţii, deci nu înseamnă că sunt substanţe prietenoase, dar sunt conform legislaţiei internaţionale, conform ONU, sunt permise şi folosite în toate ţările europene, sunt achiziţionate o parte de Jandarmeria Română din Franţa şi Germania, o parte sunt fabricate în România, dar cu certificate de conformitate. Totuşi în spaţiul public sunt foarte mulţi părerologi care ies şi vorbesc şi aruncă foarte multe idei false fără să aibă nicio pregătire în acest sens. Şi am văzut aici şi aspectul că aceste gaze cauzează cancer mamar, că femeile care au fost expuse urmează să piardă sarcina în următoarele trei săptămâni, că în şase luni vor dezvolta cancer, că în şapte luni nu ştiu ce vor dezvolta. Asta a creat într-adevăr o isterie", a spus Raed Arafat la România TV, relatează Agerpres.

Potrivit lui Arafat, după acest episod au apărut îndemnări pe facebook ca toată lumea care a fost în piaţă să meargă la control la medic, deşi documentele ştiinţifice spun că aceste substanţe pot să aibă efect de scurtă durată şi la foarte puţini oameni pot să aibă un efect de lungă durată dacă au fost expuşi o perioadă mai mare de timp. "Comunicatul pe care l-am dat şi l-am explicat din nou pe facebook-ul personal zicea aşa: dacă nu ai simptome şi nu ai probleme, nu are rost să te duci la control la medic, pentru că nu vei obţine nimic în plus. Comunicatul nostru a fost preluat şi introdus într-un malaxor, iar comentariile erau că Arafat sau DSU le spune oamenilor să nu meargă la medic dacă le este rău. Or eu am spus să nu meargă la medic dacă nu se simt rău, pentru că, gândiţi-vă, că au fost în piaţă câteva zeci de mii. Dacă intră isterie în 10.000 de oameni, în câteva zeci de mii cu ideea că toţi trebuie să meargă la control, păi am blocat sistemul sanitar în ziua respectivă. Toate aspectele ştiinţifice reale care sunt pe bază de documente ştiinţifice spun că aceste substanţe pot să aibă efect de scurtă durată şi la foarte puţini oameni pot să aibă un efect de lungă durată dacă au fost expuşi o perioadă mai mare de timp", a mai spus Arafat.

Acesta a mai spus că explicat că efectul gazelor este foarte grav dacă au fost în spaţii închise, iar imediat cineva a zis "da, păi acolo sunt clădiri în jur, iar dacă clădirile sunt foarte înalte înseamnă că este spaţiu închis". "Nici asta nu se interpretează aşa: spaţiul închis înseamnă o încăpere în care dai cu substanţa respectivă, iar omul e în interiorul încăperii cu geamuri închise", a mai spus secretarul de stat în MAI.

Potrivit lui Raed Arafat, s-a spus în spaţiul public că s-au folosit gaze de război, că s-a folosit sarin. "Sarinul, dacă era folosit în cantitate foarte mică, ducea la apariţia unor decese. România este co-semnatara tratatului care interzice folosirea gazelor de luptă. Să pui România în lumina suspiciunii că ar fi folosit aşa ceva este o chestiune extrem de gravă. Aceste gaze de război sunt făcute ca să ucidă, nu să incapaciteze. Aceasta este manipulare", a mai afirmat Arafat.

Acesta a mai explicat că după 2-3 zile de la protest s-a sunat la 112 şi s-a anunţat că există miros de gaz în Piaţa Victoriei, iar pompierii au intervenit corect, au trimis maşină specială pentru investigare, au fost îmbrăcaţi adecvat, au prelevat probe şi totul a fost negativ. "Dar cine i-a chemat ştia foarte bine ce face, pentru că i-a fotografiat şi într-o oră a apărut imaginea lor conectată cu ideea că se investighează prezenţa gazelor de război şi că ONU trebuie să intervină. Acesta este un exemplu perfect de manipulare. Deci una este ce zice legislaţia internaţională, una este ce zic datele de la noi că nu avem aşa ceva, alta este cel care manipulează, vrea să te facă să crezi că nu e aşa", a mai afirmat Arafat.

"Spaţiul Facebook a devenit extrem de interesat: de aici se pot obţine multe informaţii, dar de foarte multe ori originea acestora nu este cunoscută, iar oamenii simpli nu ştiu dacă această informaţie vine de la o sursă credibilă sau nu. Sunt multe conturi false, care par reale, dar poţi uşor să vezi că un cont a fost creat în urmă cu 2-3 zile, alt cont este cu informaţii puţine despre persoana care îl deţine, dar vorbeşte foarte mult despre o anumită situaţie. Nu este prima dată când am fost supuşi unor asftel de dezinformări şi manipulări care au impact asupra populaţiei. S-a mai întâmplat şi în perioada "Colectiv", s-a mai întâmplat şi în perioada cu Apuseni, s-a mai întâmplat în mai multe situaţii în care ne-am confruntat cu informaţii pe care trebuia să le contracarăm", a spus Arafat.

Acesta a subliniat că la "Colectiv", una din informaţiile false extrem de grave a fost aceea că au existat persoane decedate care au fost ascunse. "Cine a pus această informaţie ştia foarte bine de ce a pus-o. Numai că acolo a avut şi un nume în spatele celor care au răspândit-o: acolo au spus că am ascuns decedaţi în saci şi au fost două persoane care sunt jurnalişti şi care au răspândit această ştire. Mi-au trebuit 4-5 zile să contracarez ştirea respectivă, explicând că noi nu avem pe nimeni dispărut. Să nu creadă nimeni că cine a făcut-o nu ştia că asta are efect în România. Dacă te duci în Anglia şi spui că poliţia a ascuns cadavre în saci că nu vor să zică adevărul, nu te crede nimeni. În România există subconştientul Revoluţiei, pentru că în Revoluţie s-au ascuns chestii, în Revoluţie au fost în primă fază la Timişoara, când nu s-a recunoscut că sunt decedaţi şi atunci omul de rând în subconştientul lui se gândeşte: aaa, ăştia o fac încă o dată", a mai afirmat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

