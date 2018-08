Tânărul rănit la picior în urma intervenției jandarmilor la mitingul din 10 august a contractat o bacterie la spital

Agerpres

Tânărul care a fost rănit la picior cu o grenadă în urma intervenției jandarmilor la mitingul din 10 august a contractat mai multe tipuri de bacterii clostridium, după operația suferită la Spitalul Universitar.

Doru Oprea a fost operat la Spitalul Universitar din București, unde medicii i-au scos din picior capacul unei grenade.

Tânărul a scris, pe Facebook, că sâmbătă a fost externat, însă s-a simțit din ce în ce mai rău.

În urma unor noi investigații, bărbatul a primit un diagnostic crunt: în urma intervenției chirurgicale a contractat mai multe tipuri de bacterii clostridium.

“Sambata am fost externat de la Municipal si am plecat la Timisoara. În noaptea de sâmbătă spre duminică am început să fac febră, frisoane tot ce trebuie. Duminică am fost la Spitalul V Babeș din Timișoara cu probe pentru analize dar mi s-a spus ca nu e nimeni și să revin dimineață. Azi dimineață am dus probe la Synevo si acum am luat rezultatele: clostridium. Cică e o bacterie cu care trebuie să mă lupt acum.”



