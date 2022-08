Complex hotelier de la Salina Turda, distrus de un incendiu violent. Turiștii au ieșit doar cu hainele pe ei

În zorii zilei, turiștii cazați lângă salină au fost treziți de un fum gros și de sirenele mașinilor de pompieri. Speriați, au ieșit afară, doar cu hainele de pe ei. Caii dintr-un centru de echitație de alături erau cuprinși de panică!

Bărbat: ”M-a trezit soția spunând că lumea aleargă, caii speriați și se aud sirene. Am plecat în viteză și am ieșit afară, fum, fum mult, erau deja venite echipele de pompieri, am tras mașina, că era chiar lângă clădirea care a ars, pompierii erau deja pe acoperiș, se luptau cu flăcările. S-a făcut foarte mult fum înspre căsuțe”.

Femeie: ”Caii agitați. Și ieșea puțin fum”.

Focul a pornit din interiorul clădirii cu 60 de locuri de cazare și un restaurant. Imobilul a fost construit anul trecut.

Focul s-a extins rapid din cauza structurii de lemn a complexului

Cinci autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj de prim ajutor SMURD au ajuns rapid la fața locului. Structura de lemn a imobilului a făcut ca focul să se extindă foarte rapid!

Andrei Biriș, purtător de cuvânt ISU Cluj: ”Imobilul era cuprins în totalitate de flăcări în momentul în care au ajuns la fața locului, iar atât persoanele care erau cazate, cât și animalele din grajd au fost evacuate. Se intervine cu un dispozitiv mărit pentru stingerea incendiilor, având în vedere suprafața mare, de circa 2.000 de metri pătrați a imobilului, precum și faptul că era construit pe structură de lemn”.

După mai bine de două ore, pompierii au reușit să stingă flăcările. Anchetatorii încearcă acum să afle de unde a pornit incendiul.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 19-08-2022 13:19