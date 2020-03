Colegă a elevului de 16 ani din Timișoara, infectată cu coronavirus. Cursurile nu au fost suspendate

Numărul cazurilor de îmbolnăvire cu coronavirus în România a ajuns la șapte, după ce un nou caz a fost confirmat în noaptea de joi spre vineri.

Cel mai recent pacient este o adolescentă de 16 ani din Timișoara, colegă de clasă cu băiatul testat pozitiv în urmă cu două zile.

Tânăra a ajuns la același spital în care se află adolescentul. Amândoi sunt acum în saloane speciale, sub atentă supraveghere a medicilor.

Fata de 16 ani a fost transportată în mijlocul nopții la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara, în condiţii speciale. La fel ca în celelalte cazuri, s-a folosit o izoletă, iar cei care au intervenit au purtat echipament de protecţie.

Adolescenta a fost testată după ce rezultatul primului test făcut băiatului de 16 ani a fost pozitiv. Atunci, responsabilii au început o anchetă epidemiologica şi vizaţi au fost colegii elevului - cel puţin 18.

La şcoală, adolescentul ar fi intrat în contact şi cu patru instructori şi o asistentă medicală, care i-ar fi recoltat probe de sânge pentru medicina muncii. Vineri, autorităţile vor extinde anchetă pentru a stabili şi persoanele care s-au aflat în aceste zile în apropierea adolescenţei.

Elev, 16 ani: "Am fost la şcoală în ultima săptămână şi săptămâna asta am fost la analize pentru protecţia muncii şi de marţi sunt izolat."

În clasă în care învaţa cei doi, cursurile au fost suspendate pentru 14 zile. Colegii lor sunt izolaţi la domiciliu.

Liliana Oneț, prefectul județului Timiș: "Deocamdată nu avem indicaţii de la cei de la DSP pentru închiderea şcolii. O să vedem cu evoluează lucrurile."

Nelu Tătaru, secretar de stat la Ministerul Sănătății: "Colegul de banca al acestui băiat s-a prezentat singur la unitatea de primire urgente la Boli Infecţioase, va fi monitorizat, după testare probabil va fi externat."

Deşi în şcoala nu s-au suspendat cursurile, joi, doar 20% dintre elevi au mers la ore.

Între timp, băiatul de 16 ani, internat într-un salon special la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara, a fost suspus ieri unui nou test. Pentru a doua oară, rezultatul a fost pozitiv, deşi nu are niciun simptom. Spune că se simte bine şi a transmis prin videotelefon imagini din locul în care este în carantină.

Elev, 16 ani: "Stau toată ziua, nu vine nimeni la mine. Au venit doar azi-dimineaţă, mi-au luat analize, mi-au spus că o să vină la mine, să nu mă sperii."

Când a fost confirmat cu COVID-19, adolescentul era izolat la domiciliu, în aceeaşi curte în care locuieşte şi unchiul lui. Bărbatul a fost depistat şi el cu boala - şi, până să fie internaţi, s-au întâlnit de mai multe ori în perioada de izolare.

Elev, 16 ani: "Am stat de vorbă aşa, toţi vecinii. Am vorbit şi despre situaţia lui, am povestit mai multe."

Pe de altă parte, unchiul băiatului a fost testat din nou. Are deja două rezultate negative, iar Grupul de Comunicare Strategică a transmis că a fost declarat vindecat.

Din spitalul în care va mai rămâne o vreme internat a recunoscut că s-a întâlnit de mai multe ori cu nepotul lui în timp ce se afla în izolare.

Pacient, 47 de ani: "Am mai stat cu soră-mea de vorbă, cu cumnatul. Mie atât mi-au spus jandarmii şi aia, că pot să stau afară în curte, dar să nu vorbesc cu oamenii. Mai stăteam aşa, câte o oră afară, în curte, dar nu să vorbesc cu vecinii."

Bărbatul nu îşi mai aduce aminte de femeia de 38 de ani în dreapta căreia a stat în avion când s-a întors, acum două săptămâni, din Italia.

Pacient, 47 de ani: "Stăteam chiar lângă aripă la avion, nu ştiu dacă a stat doamna lângă mine."

Femeia de 38 de ani şi fost şi ea din nou testată. Şi în cazul ei rezultatul a fost negativ şi, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, a fost declarată vindecată.