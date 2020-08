Cluj Napoca, în finala europeană pentru titlul de Capitală a inovării. Cu ce proiecte se mândresc ardelenii

Cluj-Napoca a ajuns în finala competiţiei pentru titlul de Capitala europeană a inovării, alături de metropole ca Milano, Valencia şi Viena.

Este singurul oraş din România care s-a calificat prin investiţiile făcute pentru modernizare şi digitalizare. Câştigătorul va fi răsplătit cu un premiu de 1 milion de euro.

Unul dintre proiectele inovative cu care se poate mândri orașul, este funcționarul public virtual Antonia.

Este vorba despre un soft care le permite cetățenilor să înregistreze documente și să facă solicitări online, pentru a elimina cozile de la ghișee.

Oana Buzatu, purtător de cuvânt Primăria Cluj-Napoca: ”Mă duc pe site-ul primăriei, la secțiunea administrație, la servicii online, care îmi oferă acces la toate cererile pe are Antonia le înregistrează în momentul acesta. Observăm că această solicitare este înregistrată pe departamentul de specialitate, la un inspector".

Un alt proiect recent inaugurat este strada smart, singura de acest gen din România. Aici, oamenii își pot încărca mașinile, bicicletele și trotinelete electrice.

Mai mult, se pot bucură de wi-fi gratuit, iar băncile sunt dotate cu prize usb pentru încărcarea telefoanelor mobile.

Bărbat: ”E ok, am încărcat telefonul. Chiar trotinete și mașini încă nu, dar bine că e pregătită pentru toată lumea".

Femeie: "Ai și wi-fi gratuit, ceea ce este ok și pentru studenți aici. Am înțeles că se instalează și ceva ecran acolo, nu știu exact pentru ce, dar așteptăm să vedem. E foarte ok totul, și cu bănci, și verdeață și terasa. Eu stau aproape și mă bucur de fiecare dată când vin aici".

”Să trecem de la made in Cluj, la invented in Cluj”

Cluj-Napoca a reușit să obțină puncte importante și pentru dezvolatrea sectorului IT, care în colaborare cu autoritățile locale, a reușit digitalizarea mai multor instituții publice.

Emil Boc, primar: "Am digitalizat toate procedurile în relație cu cetățeanul și din acest punct de vedere suntem la același nivel cu foarte multe primării din Uniunea Europeana. Clujul cred că are în primul rând talente, are resursă umană, are oameni diferiți, are oameni care fac posibil un ecosistem local de inovare și asta ne ajută pe termen mediu și lung să atragem investiții bine plătite la Cluj, să atragem noi locuri de muncă, să creștem calitatea vieții și să facem ceea ce cred eu că e mai important în domeniul inovării: să trecem de la made in Cluj, la invented in Cluj".

În finala sunt 12 orașe iar câștigătorul va fi anunțat în perioada 22-24 septembrie 2020, în cadrul Zilelor Europene ale cercetării și inovării.