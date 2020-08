Prima seară a Festivalului TIFF. Cum a debutat evenimentul, în plină pandemie

Ediția cu numărul 19 a Festivalului Internațional de Film Transilvania a debutat vineri seară cu proiecția peliculei "Cei mai frumoși ani".

Evenimentul, care durează zece zile, este organizat anul acesta exclusiv în aer liber - în Cluj-Napoca, dar și în împrejurimi.

Festivalul Internațional de Film Transilvania, care a început vineri seară, este ca o gură de oxigen pentru cei care au tânjit în ultimele luni după evenimente de acest fel.

Femeie: „Eu am venit special din Franța pentru festival, îl aștept de mult. Fiecare an e o surpriză, nu planific nimic, încerc să văd cât mai multe filme.”

Femeie: „Nu suntem de aici, suntem din Oradea. Am venit special pentru gala de deschidere. E relaxant, e o atmosferă plăcută, caldă.”

Bărbat: „E o surpriză foarte plăcută, sincer la nebunia care a fost eram convins că nu se mai ține nimic. Eu cred că va fi un festival excelent chiar și în aceste condiții. Avem o selecție de 20 de filme pe listă. Am fost în fiecare an, am prins toate edițiile festivalului.”

Organizatorii au pregătit filme și pentru copii. Producțiile vor fi proiectate în timpul zilei.

Mihai Chirilov, Directorul artistic TIFF: „La Muzeul de Artă în fiecare zi, se pot vedea filmele grupate pentru diferite categorii de vârste."

Evenimentele vor fi organizate în 13 locuri în aer liber din Cluj, astfel încât regulile impuse în contextul pandemiei să fie respectate. Însă numărul filmelor pregătite este mai mic decât în alți ani.”

Tudor Giurgiu, președinte TIFF: „Mă bucur că suntem prezenți în număr atât de mare, ne-am iradiat practic în tot Clujul cu ecrane, de la curți de licee, la facultăți, la Hoia, la Vlaha, la Bonțida, și m-aș bucura oamenii să vina la film și festivalul asta să însemne o reîntoarcere la normalitate.”

La intrare, tuturor spectatorilor le este măsurată temperatura, scaunele sunt așezate la un metru și jumătate distanță, iar masca de protecție trebuie purtată pe tot parcursul filmului.

Există un singur punct fizic de vânzare a biletelor, așa că cinefilii sunt încurajați să le cumpere online.

Două persoane din aceeași familie sau cuplurile pot sta pe scaune alăturate dacă achiziționează bilete speciale.