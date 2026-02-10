Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, în judeţul Argeş, sunt semnalate ninsori, cu depunere locală pe partea carosabilă pe DN 7 Piteşti – Râmnicu Vâlcea şi DN 73C Curtea de Argeş – Râmnicu Vâlcea.

Şoferii sunt sfătuiţi ca, înainte de a porni în călătorie, să se informeze cu privire la condiţiile meteorologice şi la restricţiile impuse pe traseul pe care îl au de parcurs.

”Asiguraţi-vă o bună vizibilitate din autovehicul, prin curăţarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, rulaţi cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, astfel încât să puteţi efectua orice manevră în condiţii de siguranţă, folosiţi frâna de motor pentru reducerea vitezei! Pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, este obligatoriu să aveţi autovehiculele echipate cu anvelope de iarnă”, au mai recomandat poliţiştii rutieri.