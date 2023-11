Cine este marinarul român răpit de gruparea teroristă houthi, în Marea Roșie. Momentul capturării a fost filmat. VIDEO

Nava cargo a fost capturată de rebelii houthi din Yemen, o grupare teroristă care a pus stăpânire pe aproape jumătate din țară, în urma unui sângeros război civil și a declarat război Israelului. Ministerul nostru de Externe a activat o celulă de criză.

Nava Galaxy leader, sub pavilion Bahamas, a dispărut de pe radar în largul costelor Yemenului.

Filmări distribuite pe rețeaua X, dar neverificate, arată mai multe ambarcațiuni rapide luând cu asalt cargobotul. În imagini vedem bărbați în uniformă cum urcă la bord.

Soția marinarului român aflat la bord spune că a vorbit ultima dată cu el sâmbătă. Ciprian Soare are 28 de ani, este din Brăila și este electrician pe navă.

Reporter: Când v-ați dat seama seama că ar fi ceva în neregulă?

Soția marinarului răpit: „În momentul în care nu am mai fost contactată de el. (...) Există cartelă pe care o încarcă constant și cu aceea sună (...) și am observat că este ceva în neregulă (...) dar nu am fost sigură până când nu am fost contactată de minister."

Reprezentanții Ministerului nostru de Externe au confirmat că la bordul navei printre membrii echipajului se află un român și că au activat o celulă de criză.

Adrian Mihălcioiu este președinte al Sindicatului Liber al Navigatorilor din România. Spune că nava ar fi trebuit să se oprească în Golful Aden de unde să ia gărzi înarmate pentru a trece printr-un culoar de securitate, însă rebelii yemeniți au capturat-o înainte.

Adrian Mihalcioiu, reprezentant ITF în România: „Probabil în zona asta a fost atacată și a fost acostată în zona portului Hudeydah (...) este o zonă care nu are un control guvernamental extraordinar (...) acum e ruptă orice legătură cu nava (...) dar sunt sigur că echipajul este în ordine, nava avea tot ce le trebuie la bord."

Nava, care ar transporta autoturisme - acest lucru nefiind deocamdată confirmat - era în tranzit către India.

Ambarcațiunea aparține unei companii britanice și avea operator japonez. Nava ar fi avut însă legături cu o companie care aparține lui Abraham "Rami" Ungar, unul dintre cei mai bogați oameni din Israel. Rebelii din Yemen au declarat recent război Israelului.

Yaha Saree, purtătorul de cuvânt al Forțelor Houthi: „Forțele navale ale armatei yemenite, cu ajutorul lui Allah, au realizat o operațiune militară în Marea Roșie, în urma căreia au capturat un vas israelian și l-au dus spre coasta Yemenului. Forțele armate ale Yemenului tratează ostaticii potrivit învățămintelor din religia islamică (...) Cerem acelor țări ai căror cetățeni lucrează pe Marea Roșie să înrerupă orice colaborare (...) cu vasele israeliene sau cu cele deținute de israelieni."

Susținuți de Iran, rebelii Houth au reușit să preia controlul asupra majorității nordului Yemenului, după un sângeros război civil. Israelul a condamnat atacul asupra navei, pe care l-a numit "un act de teroare iranian".

