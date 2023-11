O navă cargo a fost capturată de teroriști în Marea Roșie. Un român se află la bord. Momentul asaltului, filmat | VIDEO

Rebelii Houthi au afirmat că au capturat o navă în zona respectivă, dar au descris-o ca fiind israeliană. "Tratăm echipajul navei în conformitate cu principiile şi valorile islamice", a declarat un purtător de cuvânt al grupului, fără a face referire la Israel.

Rebelii houthi, aliaţi ai Teheranului, au lansat salve de rachete cu rază lungă de acţiune şi drone împotriva Israelului, în semn de solidaritate cu militanţii palestinieni Hamas care luptă în Fâşia Gaza.

Cel mai înalt purtător de cuvânt al guvernului japonez a confirmat luni capturarea navei Galaxy Leader, operată de Nippon Yusen, adăugând că Japonia face apel la rebelii Houthi, solicitând în acelaşi timp ajutorul autorităţilor saudite, omaneze şi iraniene pentru a lucra la eliberarea rapidă a navei şi a echipajului său, realtează Reuters, citată de News.ro.

Pe platforma X (fostă Twitter) circulă în prezent imagini neverificate cu presupusul moment al capturării navei cargo de către rebelii Houthi.

#HOT The moment the Yemeni coast guard took control of the Israeli merchant ship “Galaxy Leader”. pic.twitter.com/ZB7sik3RAU