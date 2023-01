Cine este femeia care a obținut condamnarea bărbatului care a pălmuit-o pe fund, pe stradă, în Suceava

În prima instanţă, magistraţii au decis 10 luni de închisoare cu executare. Agresorul şi-a recunoscut fapta, însă nu a declarat apel. Dacă nu face asta, până vineri, sentinţa rămâne definitivă.

Fapta s-a petrecut în Suceava, pe 28 iunie 2021. Bărbatul s-a apropiat de 4 femei care se plimbau liniştite şi a agresat-o pe una dintre ele.

Cristina Bucșă, avocata victimei: „Înainte de a săvârşi fapta, individul a făcut câteva remarci de natură sexuală. Şi-a făcut apoi un avânt să zic aşa, lovind-o pe persoana vătămată peste partea posterioară. Râdea frenetic. Era foarte mulţumit şi încântat de ce făcuse.”

Femeia agresată are 52 de ani şi o poveste de viaţă impresionantă. La 11 ani, Geanina Smart a fost luată de lângă mama ei din Bucovina, de către tatăl născut în Africa. Acolo avea să treacă prin clipe de coşmar, pe care le-a povestit într-o carte autobiografică. Bunica paternă a cerut să fie mutilată sexual aşa cum se întâmplă cu toate fetele de vârsta ei. Într-un final, Nina a reuşit să fugă şi a devenit o apărătoare a drepturilor femeilor din lumea întreagă.

Cristina Bucșă, avocata victimei: „Consider că hotărârea a fost de natură a compensa cele întâmplate în copilăria acesteia şi fapta a fost de natură să o afecteze mult mai mult decât ar fi afectat alte femei aş spune eu, aflate în locul acesteia.”

Individul care a lovit-o nu era la prima agresiune împotriva femeilor, după cum au descoperit şi judecătorii care l-au condamnat.

"Referitor la persoana inculpatului, (...) acesta a fost anterior condamnat de două ori pentru săvârșirea unor infracțiuni de viol, are studii medii, este necăsătorit și nu are ocupație. În fața instanței de judecată, acesta nu s-a prezentat la niciun termen, deşi a fost legal citat”, a transmis Judecătoria Suceava.

Pe 29 decembrie anul trecut, judecătorii din Suceava au decis ca pedeapsa individului trebuie să fie închisoarea şi nu amenda penală, spre a-l determina citez: să-și modifice în mod statornic comportamentul.

Sentinţa le-a dat curaj şi altor femei aflate în situaţii asemănătoare.

Pentru lovire şi alte violente şi tulburarea ordinii publice, agresorul a fost condamnat la 10 luni de închisoare. Totodată acesta trebuie să-i plătească victimei 7500 de lei daune morale plus 1000 de lei cheltuieli de judecată. El are la dispoziţie 10 zile de la comunicarea sentinţei să declare apel, iar termenul expiră pe 13 ianuarie. Potrivit unor surse judiciare, suspectul ar fi plecat din ţară de mai bine de un an.

Dată publicare: 12-01-2023 12:31