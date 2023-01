Bărbat din Suceava condamnat la închisoare cu executare după ce a pălmuit o femeie peste fund, pe stradă

În 2021, bărbatul s-a apropiat de un grup de femei și după ce a făcut câteva comentarii a lovit-o pe una dintre ele peste fund.

Bărbatul ”a venit în dreptul lor și după ce a făcut niște comentarii cu privire la grup, s-a auzit un sunet ca o pocnitură, o palmă, persoana vătămată (..) menționând că inculpatul a lovit-o peste partea stângă a posteriorului”, se arată în hotărârea pronunțată de Judecătoria Suceava.

Una dintre martore a declarat că apoi inculpatul a intrat într-o sală de jocuri, notează Monitorul de Suceava.

”Inculpatul a lovit-o pe persoana vătămată peste zona dorsală cu un gest extrem de violent, iar apoi a intrat într-o sală de jocuri din apropiere, râzând. Toate cele patru femei care au asistat la gest s-au arătat indignate, șocate, bulversate de gestul inculpatului. Martorul T.L.L. a declarat, de altfel, că a simțit și teamă, având în vedere că erau singure pe stradă și li se putea întâmpla și lor ceva asemănător”, mai scrie în hotărâre.

Pentru aceste gesturi, bărbatul a fost trimis în judecată pentru loviri sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice. În timpul audierilor, el și-a recunoscut faptele, dar în instanță a refuzat să se prezinte. În primă instanță, el a fost condamnat la nouă luni de închisoare pentru loviri și alte violențe, respectiv trei luni de închisoare pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

Femeia a cerut despăgubiri morale de 10.000 de lei și daune civile de 1.000 de lei. Instanța a decis să primească 7.500 de lei pentru prejudicii morale.



Cum a motivat instanța

”Cu privire la gravitatea infracțiunii, instanța reține că inculpatul a procedat la lovirea persoanei vătămate cu propria forţă fizică, creându-se o stare de pericol cu privire la integritatea fizică a persoanei vătămate. În concret, rezultatul material produs nu este unul extrem de grav din punct de vedere fizic, însă circumstanțele săvârșirii faptei și zona vizată de agresor sunt aspectele care imprimă faptei un caracter grav. Referitor la persoana inculpatului, acesta are 46 ani, a fost anterior condamnat de două ori pentru săvârșirea unor infracțiuni de viol, are studii medii, este necăsătorit și nu are ocupație. În fața instanței de judecată, acesta nu s-a prezentat la niciun termen, deși a fost legal citat. În raport de cele de mai sus, instanța apreciază ca fiind necesară aplicarea unor pedepse cu închisoarea”, au motivat magistrații.

Sursa: Monitorul de Suceava Etichete: , , Dată publicare: 11-01-2023 11:50