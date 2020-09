Cine este, de fapt, virusologul care a anunțat că SARS-CoV-2 a fost produs într-un laborator din China

Dr. Li-Meng Yan, fost specialist în cadrul Universității de Sănătate Publică din Hong Kong, a publicat pe site-ul cu acces deschis Zenote raportul intitulat „Caracteristici neobișnuite ale genomului SARS-CoV-2 care sugerează o modificare sofisticată de laborator mai degrabă decât o evoluție naturală și o delimitare a rutei sale sintetice probabile”, scrie Daily Star.

În raport, virusologul chinez, care a mai lucrat cu doi specialiști, susține că a observat cum "Covid-19 are caracteristici biologice care nu se potrivesc unui virus de natură animală care apare în mod natural", ceea ce indică faptul că noul coronavirus este creat de om.

Virusologul a publicat raportul, după ce, într-un interviu acordat Loose Woman dintr-o locație secretă, a declarat că SARS-COV-2 provine dintr-un laborator - cel din Wuhan - și că laboratorul este controlat de guvernul chinez.

De asemenea, Li-Meng Yan, a declarat marți în cadrul unei emisiuni de la Fox News, că guvernul chinez a eliberat „în mod intenționat virusul creat de om” - o conspirație promovată intens de secretarul de stat american Mike Pompeo și președintele Donald Trump de la începutul pandemiei.

Chinese virologist whistleblower Dr. Li-Meng Yan tells Tucker Carlson that COVID-19 was created and deliberately unleashed by the Chinese government:

TUCKER: “You're saying the Chinese government manufactured this virus?”

YAN: "Yes exactly.” pic.twitter.com/vGFr73p8z6