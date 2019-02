Mărturia croitoresei care a obținut primul Golden Buzz la ”Românii au Talent”, în noul sezon

Ana Maria Pantaze este concurenta care a primit primul Golden Buzz al sezonului 9 al emisiunii Românii au Talent, după ce a interpretat o piesă a Ettei James cu vocea lui Janis Joplin.

Tânăra croitoreasă a declarat că este uimită de ceea ce s-a întâmplat, deoarece este pentru prima dată când cântă pe o scenă, prietenii fiind ce-i care au încurajat-o să vină la Românii au Talent.

"Nu mă așteptam, sincer, să iau niciun Golden Buzz, mă așteptam să nu iasă deloc bine, dar a ieșit bine, am avut oameni care m-au susținut și care m-au împins un pic de la spate să am încredere în mine. Nu mă așteptam ca Mihai Petre să îmi dea un Golden Buzz, a fost super, emoțiile au fost mari și sunt și acum", a spus Ana Maria într-un interviu pentru ProTV.

Tânără de 38 de ani spune că a început să cânte, fredonînd în baie, și că mai merge din când în când la karaoke cu prietenii.

"Am început cântând prin casă, prin baie, fredonând, pe urmă am ajuns la karaoke. Lumea a început să spună că am voce și că ar trebui să fac ceva cu ea, dar am zis că eu vin for fun la karaoke, nicidecum să impresionez pe cineva. M-au împins de la spate prietenii: „Du-te, du-te și fă ceva!" Și m-am dus", a mărturisit tânăra.

Ana Maria Pantaze povestește cum a ajuns să fie croitoreasă, după ce inițial s-a îndreptat spre balet și dansuri clasice.

"Atunci când eram eu mică era mai greu, trebuia să dai foarte mulți bani și părinții mei nu au avut bani atât de mulți încât să mă trimită la o școală de canto. Prima oară am făcut balet, pe urmă de la balet m-am dus la dansuri clasice, după aia m-am dus în croitorie pentru că nu am mai avut bani să continui. Și ăsta a fost jobul pe care l-am continuat", spune Ana Maria.

Dacă ar câștiga marele premiu al sezonului #9Suprem de la Românii au Talent, Ana Maria vrea să-și ajute o prietenă care are un băiețel bolnav.

"Încă nu m-am gândit, sincer, la premiu. Întâi să văd dacă ajung în finală și apoi poate că m-aș gândi. Sunt mai multe opțiuni. Una ar fi să ajut pe cineva. Am o prietenă care are un băiețel ce are nevoie de ajutor. Să-l ajut pe el. Și probabil ar mai fi altceva, nu e doar asta. Dar până ajung acolo mai e. Momentan nu mă gândesc la premiu", a precizat tânăra.

