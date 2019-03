Cine e bărbatul care a blocat zeci de trenuri Eurostar, cu un steag britanic

Potrivit Daily Mail, bărbatul de 44 de ani s-a urcat pe acoperişul staţiei londoneze St. Pancras, purtând un steag englez, și a stat acolo timp de 12 ore.

Cannot get enough of this photo today #eurostar #morningafter pic.twitter.com/1NR2xk61zj

Toate trenurile Eurostar programate pentru sâmbătă dimineață au fost suspendare, mii de oameni rămând blocați în stația londoneză.

Bărbatul a fost reţinut pentru pătrundere ilegală în zona şinelor de cale ferată şi obstrucţie după ce şi-a petrecut noaptea pe acoperişul staţiei, a declarat Poliţia Transporturilor Britanice.

Flag waving bellend on the roof at St Pancras gives us an impromptu demonstration of what St Pancras #Eurostar will look like after a no deal #Brexit pic.twitter.com/L6v4xxLseP