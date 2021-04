Cinci tineri muzicieni ai filarmonicii Arad au susținut un recital în curtea secțiilor COVID din oraș

Cinci tineri muzicieni ai filarmonicii Arad au pregătit miercuri un moment inedit, chiar de Ziua Mondială a Sănătății, susținând un recital în curtea secțiilor COVID din oraș.

Ei au vrut să le arate susținere și compasiune medicilor aflați la datorie de mai bine de un an, care muncesc la foc continuu în condiții de stres greu de imaginat.

Primele acorduri muzicale au răsunat în curtea secției de pneumologie a Spitalului Județean, acolo unde sunt internați cei mai mulți bolnavi de COVID din Arad. Medicii au ieșit în curtea spitalului și au aplaudat după fiecare partitură. Cei aflați în secția ATI au ascultat concertul de la geam.

Gheorghe Nini, medic primar: "Este o chestie frumoasă. Mulţumim mult, este o recunoştinţă pentru munca pe care o depunem noi şi aşteptam să fim apreciaţi la adevărata noastră valoare, pentru că facem tot ce putem ca să vindecăm pacienţii care vin aici cu Covid”.

Dana Olar, medic primar șef: "Acest intermezo a fost binevenit şi vă mulţumim. Mulţumim filarmonicii, a fost un gest extraordinar pe care l-am simţit foarte apropiat de noi şi mulţumim pentru această expresie a sentimentelor lor de solidaritate cu noi”.

Gigi Aiordăchioaie, medic: "Mulţumim artiştilor de la Filarmonică, au făcut un gest foarte frumos pentru echipa medicală, care în ultimul an a avut doar de suferit”.

Se pare că a fost un moment emoționant și pentru cei cinci tineri, pentru că nici ei au mai cântat, de multă vreme, în fața publicului.

Sergiu Bacoș, artist: "Am avut nişte emoţii, pentru că ştim că medicii nu au mai fost de foarte mult timp la un concert, nici noi nu am avut de ceva timp sala plină şi toţi am avut emoţii când am cântat în faţa lor".

Acelaşi minirecital a fost susţinut şi în curtea Spitalului Municipal, acolo unde este şi o secţie Covid.

Cu doar câteva zile înainte, mai mulţi arădeni au depus buchete de flori în semn de recunoştinţă pentru eforturile depuse de medici în perioada pandemiei.