Soluția mai ieftină pentru încălzirea locuinței. Costul este mai mic cu aproape 50% față de o centrală pe gaze

Scumpirile din ultima perioadă la lemne și gaze i-au făcut pe mulți români să caute alte soluții pentru încălzirea locuințelor.

Așa au ajuns primii pe listă peleții, făcuți din deșeuri. Costul este aproape la jumătate față de lemn, de pildă. La unii producători sunt deja liste de așteptare pentru peleți, care sunt folosiți și pentru încălzirea blocurilor.

În această fabrică din Olt, paiele rămase pe câmp sunt transformate în peleți. Dintr-o tonă de paie se obțin tot atâția peleți.

Pentru că tona de peleți se vinde cu 1.000 de lei, față de 1800 - cât costă tonă de lemne - comenzile au explodat. Sunt deja liste de așteptare pentru următoarea jumătate de an, deși se produc 600 de kilograme de peleți în fiecare oră!

StirilePROTV

Cea mai mare economie se face dacă se folosesc peleții din paie, care sunt cei mai ieftini.

Cătălin Iliescu, fermier: "Peleții cei de brad ajung la 1.800 de lei tona iar cei de paie la noi sunt între 900 și 1.000 de lei tona. Au aceeași putere calorică ca și cei de rășinoase de esența tare, de lemn".

Cristi Săceanu, proprietar centrală pe peleți: "Centrala pe lemne are un randament foarte scăzut, între 50 și 60 la sută, o centrală pe peleți are 95 – 96 la sută. Am eliminat munca brută, tăiat, crăpat, stivuit, scos cenușa, plus prețurile care au crescut foarte mult în ultimul timp de ordinul miilor de lei. A fost o idee foarte bună, deorece această centrală pe paleți produce și apă caldă menajeră".

La Buzău, o centrală pe peleți încălzește, de doi ani, un grup de 4 blocuri, cu 400 de apartamente. Randamentul este foarte bun, spun autoritățile, iar costul de producție a gigacaloriei aproape s-a înjumătățit, față de o centrală de aceeași capacitate, dar care funcționează pe gaze naturale.

Ileana Banucu, director tehnic Primăria Buzău: "Costul de producție pentru o gigacalorie în această unitate de producție este în jur de 490 de lei pe gigacalorie în comparație cu costul de producție și de furnizare la o centrală termică care consumă gaze prețul variază între 600 și 860 de lei pe gigacalorie".

Dumitru Grosaru, inginer Ram Termo Buzău: "Se face alimentarea, are loc arderea, apa încălzită la temperatura prestabilită în funcție de temperatura exterioară printr-un grup de pompe ajunge la consumatori".

Centrala pe peleți a costat 2.000 de lei, preț similar cu o centrală pe gaz. Un alt avantaj, spun specialiștii, este acela că poate fi montată în apropierea blocurilor și astfel, se elimină pierderile de pe rețeaua de termoficare.