Cum au petrecut Crăciunul Jennifer Lopez și Ben Affleck. „Am triplat haosul” | GALERIE FOTO

„Ne-am amestecat familiile, am dublat oamenii, am dublat distracția, am dublat iubirea, am dublat cadourile și am triplat haosul!!”, a spus Jennifer Lopez.

Artista și Ben Affleck au sărbătorit primul Crăciun în calitate de soți în acest an.

Alături de ei au fost gemeii lui J.Lo, Max și Emme (14 ani), și copiii lui Affleck, Samuel (10 ani), Seraphina (13 ani) și Violet (16 ani).

„Petrecerea a fost plină de familie, prieteni, colegi și oameni pe care i-am cunoscut de-a lungul anilor. Am cântat și am dansat și a fost minunat!”, a mai spus ea.

Sursa: People Etichete: , , , Dată publicare: 28-12-2022 11:00