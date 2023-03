Cele mai răspândite teorii ale conspirației despre războiul din Ucraina. De la „cadavrul mișcător” la sosia lui Zelenski

De la debutul invaziei pe care președintele rus Vladimir Putin a lansat-o în Ucraina, pe 24 februarie 2022, rețelele de socializare s-au umplut de informații false, dar mai ales de imagini foto/video ale căror origini nu aveau nicio legătură cu războiul actual.

Jurnaliștii BBC au scos la iveală o serie de conturi de dreapta din SUA cu un număr uriaș de urmăritori. Astfel, acolo au fost postate numeroase afirmații nefondate care sugerau că întregul război din Ucraina ar putea fi o farsă comisă de mass-media și guvernele occidentale.

Printre cei care au răspândit cele mai virale afirmații s-au numărat unii care fuseseră anterior suspendați de pe Twitter și cărora li s-a permis să revină pe platformă în urma preluării de către Elon Musk.

S-a spus deseori, în acel cerc virtual din SUA, că războiul ar fi invetat, cumva falsificat. Ca "dovadă", unele conturi de dreapta proeminente din SUA au citat presupusa lipsă de imagini de pe linia frontului.

Un comentator s-a plâns de "lipsa filmărilor de pe front" într-o postare virală, spunând că "miroase a înșelătorie".

Un alt utilizator influent de pe Twitter, cu 1,4 milioane de urmăritori, a afirmat că nu există "nicio filmare" și "nicio actualizare detaliată" a războiului.

Această postare a fost ulterior republicată de fostul consilier pentru securitate națională al SUA, Michael Flynn, care a adăugat: "Provoc de două ori pe cineva să spună că se înșeală".

Cu toate acestea, războiul din Ucraina a fost bine documentat.

Pe lângă relatările martorilor oculari, au existat numeroase imagini de pe linia frontului ucrainean, arhivate de BBC și de alte televiziuni globale, care au examinat, de asemenea, narațiuni false despre unele dintre evenimentele-cheie ale conflictului. Există, de asemenea, dovezi din partea guvernelor și a agențiilor din întreaga lume, care confirmă faptul că războiul este real.

Încă de la începutul său, rețelele de socializare au fost pline de videoclipuri cu războiul, dintre care multe au fost verificate ca fiind autentice de către jurnaliști.

La două zile după invazia Rusiei, imagini cu un bloc de apartamente din Kiev cu o gaură imensă în el după ce a fost lovit de o rachetă au fost distribuite pe scară largă în întreaga lume. Reporterii au acoperit în detaliu consecințele pagubelor de la locul incidentului.

În ultimele zile, imaginile blocului, care între timp a fost reparat și parțial reconstruit, au devenit din nou virale pe rețelele de socializare.

Imaginea a dus la afirmații potrivit cărora fie blocul nu a fost niciodată lovit, fie că întregul război este o farsă, deoarece - s-a argumentat - ar fi imposibil să se restaureze o clădire în timpul unui conflict în desfășurare.

Un influencer de dreapta și activist anti-vaccin, al cărui cont, interzis anterior, a fost recent redeschis de Twitter, s-a numărat printre cei care au susținut afirmația.

Cu toate acestea, în afară de atacurile repetate cu rachete rusești, Kievul nu a mai fost în prima linie a războiului de la sfârșitul lunii martie 2022, când trupele lui Putin s-au retras din oraș și din împrejurimi, pentru a se concentra asupra estului Ucrainei.

Procesul de reparare și reconstrucție a blocului a început în luna mai a anului trecut și a fost relatat în detaliu de către mass-media din Ucraina, alături de imagini ale blocului în construcție pe parcursul verii și toamnei.

O înregistrare video cu un reporter în Ucraina stând în fața a zeci de "cadavre" în "saci mortuari", dintre care unul se mișcă, a fost vizionată de milioane de ori în ultimele zile.

În acest sens, se vehiculează și acum că filmarea ar fi fost "dovada" că actorii au fost angajați să joace rolul cadavrelor pentru a susține povestea occidentală privind războiul din Ucraina.

"Nu te mai mișca, ar trebui să fii mort! Psyop?", susținea un tweet distribuit pe scară largă de un cont de dreapta.

Videoclipul a fost distribuit cu afirmații similare de mulți alți influenceri de dreapta ,pe Facebook și TikTok.

Videoclipul este, de fapt, preluat dintr-un reportaj realizat de ziarul austriac Osterreich despre un protest pentru climă desfășurat la Viena la începutul lunii februarie a anului trecut, înainte ca invazia rusă să fi început. În timpul protestului, activiștii au urmărit să sublinieze pericolul pe care îl reprezintă emisiile de carbon pentru viața umană.

Mai mult, exact același videoclip a fost distribuit și ca "dovadă" că decesele provocate de Covid-19 au fost falsificate.

Fotografii virale și o înregistrare video din mediul online susțin că arată dezvăluirea "accidentală" a sosiei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Una dintre afirmații, vizualizată de milioane de oameni, susține că președintele ucrainean are o "dublură secretă" care a apărut din greșeală în imagini difuzate de televiziunea poloneză, purtând aparent aceeași ținută ca a liderului ucrainean.

Alte postări arată același bărbat în fundal, în timpul vizitei președintelui american Joe Biden la Kiev, săptămâna trecută.

Cu toate acestea, bărbatul în cauză este ușor de identificat ca fiind Maksim Donets, garda de corp personală a lui Zelenski. Potrivit Reuters, Donets este șeful echipei de securitate a președintelui, din mai 2019.

Imagini cu el urmărindu-l pe președintele ucrainean în public în diferite ținute pot fi găsite cu ușurință online, mai notează BBC.

"President Zelensky has a body double that looks absolutely nothing like him and walks right behind him in front of cameras. I've drawn red circles to make my point clear. I'm very smart and see right through things."

H/T @akhmxt pic.twitter.com/2wKJlaVGc9