Experții analizează cauzele și iau în calcul o serie de modificări posibil neautorizate, făcute în imobil, dar și infiltrațiile de apă.

Incidentul s-a produs în bucătăria unui apartament nelocuit, aflat la parterul acestui bloc cu patru etaje din Zalău.

Placa de beton de 20 de metri pătrați a căzut cu totul în subsol. 30 de locatari, între care și opt copii, au fost evacuați și nu se vor putea întoarce în această seară acasă. Au fost găsite fisuri și în apartamentele lor.

Andreea Sîrca, locatar: „Eram în cameră și am auzit o bubuitură. Aveam impresia că a căzut ceva de pe bloc.”

Bărbat: „Toate apartamentele și blocurile au la demisol numai inundații și apă și afectează.”

Autoritățile au găsit însă și lucrări posibil neautorizate, făcute în spațiul dintre scări.

Florin Florian, primarul municipiului Zalău: „S-a constatat pe aceste curți de lumini niște structuri realizate în timp, neautorizate din punctul meu de vedere.”

Reporter: „Domnule prefect, aceste construcții sunt din planul inițial al blocului ori sunt construite ulterior?”

Alexandru Pura, prefectul județului Sălaj: „Așteptăm concluziile. Nu pot să vă zic, nu am văzut nici proiectul blocului. Așteptăm concluziile. Nu cunosc dacă sunt cu sau fără autorizație.”

Când vor avea o expertiză tehnică, autoritățile vor stabili dacă persoanele evacuate se pot întoarce în locuințe.

Contactat telefonic, proprietarul apartamentului de la parter a transmis că nu știe din ce motiv s-a prăbușit planșeul și așteaptă, la rândul lui, rezultatul anchetei.