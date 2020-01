Cele 3 ipoteze în cazul bărbatului care a căzut de la etajul 10 cu copilul în brațe

Incident îngrozitor în Brașov, pentru care procurorii caută încă o explicaţie.

Un bărbat de 37 de ani și fetița lui de trei luni au murit după ce au căzut de la etajul 10 al blocului în care locuiau. Echipajele de salvare au ajuns imediat la fața locului, dar n-au putut decât să constate că tatăl și copila au pierit pe loc.

Ancheta a fost preluată de procurorii criminaliști, iar investigația este în plină desfășurare. Familia, mutată recent într-un bloc nou, părea liniștită și nimeni nu își poate explica motivul care a condus la o asemenea tragedie.

Vecinii și apropiații familiei sunt în stare de șoc, iar polițiștii veniți în anchetă au chemat de urgență și un psiholog, ca să le ajute pe soția și pe fetița de trei ani să facă față nenorocirii.

Dimineața, la ora șapte jumătate, un apel făcut la 112 de niște muncitori de pe șantierul din apropiere, anunță că bărbatul și bebelușul s-au prăbușit de la etaj.

Șofer excavator: „Am ieșit de aici să duc excavatorul pe platformă. Am rămas fără motorină. Nu am știut ce este, că nu am văzut nimic. Era gălăgie. Băieții care măturau au zis că au auzit o bubuitură. Căzuseră.”

Echipajele de salvare nu au mai putut face nimic pentru cei doi.

Ciprian Streja, purtător de cuvânt ISU Brașov: „Prezentau leziuni incompatibile cu viața. Medicii au constatat decesul. E vorba de un bărbat de 37 de ani și un bebeluș de trei luni și jumătate.”

Ancheta nu a lămurit până acum ce s-a petrecut în apartamentul celor doi soți înainte de tragedie. Sunt verificate mai multe ipoteze, iar procurorii au audiat rude, prieteni și vecini ai familiei.

După ce și-a revenit din șoc, soția a dat și ea declarații, dar nu a putut explica cele întâmplate.

Vlad Teodorescu, procuror criminalist: „Efectuăm cercetări cu privire la comiterea a două infracțiuni. Una dintre ele este omor comis asupra unui membru al familiei, iar cealaltă infracțiune este ucidere din culpă. Avem mai multe ipoteze de lucru pe care le verificăm.”

Cei doi soți lucrau amândoi în domeniul IT și rudele spun că nu le lipsea nimic. Se mutaseră recent în blocul nou construit, iar vecinii spun despre ei că păreau o familie armonioasă, fericită și fără probleme.

Vecin: „Știu că sunt super ok, el un tată devotat, nu am auzit certuri.”

Cele trei ipoteze luate acum în calcul sunt accident, sinucidere și crimă. Deocamdată nu există indicii care să conducă cert spre una dintre ele. Esențial în anchetă este rezultatul autopsiiilor.

