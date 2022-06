Cel puţin 19 morţi în urma prăbuşirii unei clădiri rezidenţiale din Mumbai. VIDEO

Numărul victimelor este foarte probabil să crească, au anunţat oficialii, relatează Reuters.

O parte a clădirii, situată într-o suburbie aglomerată din partea centrală a oraşului, s-a prăbuşit, luni, în jurul de miezul nopţii, a precizat organismul civic al oraşului BMC.

Echipele de salvare au încercat să îndepărteze molozul, însă ploaia abundentă a împiedicat operaţiunile de salvare.

Incidente similare sunt frecvente în Mumbai în timpul sezonului musonic, mai ales din cauza infrastructurii slabe.

Mai mult de doisprezece persoane au fost rănite în accident, dintre care zece au fost externate din spitale după ce au primit îngrijiri medicale, potrivit BMC.

”Oamenii care locuiesc în clădire au fost rugaţi să îşi elibereze locuinţele în urmă cu cinci, şase ani. În fiecare an li s-a trimis un avertisment, dar nimeni nu a plecat”, a spus Suvrana Bansode, un locuitor din zonă.

Many feared trapped under the debris at the site of #KurlaBuildingCollapse rescue operations under way. #Mumbai #kurla #collapse #nukkadlive pic.twitter.com/m315U6MAp1