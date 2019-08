Cei doi agenți din Galați care au ignorat-o pe fata plină de sânge sunt cercetați

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a declarat marţi că a început cercetarea prealabilă a agenţilor de poliţie de la Galaţi bănuiţi de neglijenţă faţă de o minoră care avea nevoie de îngrijiri medicale, menţionând că cei care au greşit "pleacă acasă".

"Deja a început cercetarea prealabilă a celor doi agenţi, dar şi a şefului Secţiei 1 Poliţie Galaţi. Nu am niciun fel de toleranţă de la abaterea faţă de îndatoririle de serviciu şi faţă de lege. Dacă au greşit, suportă rigorile legii. Ieri, în videoconferinţa cu inspectorii-şefi am fost cât se poate de ferm. Dincolo de modul de a ne face datoria ca lucrători ai MAI, suntem oameni. Nu e acceptabil, nu e permis să vezi o astfel de imagine în care doi agenţi nu catadicsesc să coboare din maşină, în condiţiile în care un copil plin de sânge are nevoie de sprijin. Lucrul acesta nu poate fi acceptat şi, repet, cei care au greşit pleacă acasă. Nu există niciun fel de rabat de la acest principiu", a afirmat Fifor la sediul MAI, citat de Agerpres.

El a dat asigură că, în perioada imediat următoare, lucrurile se vor schimba "radical", astfel încât cetăţenii să-şi recapete încrederea în Ministerul de Interne.

"În acelaşi timp, i-am asigurat pe colegii mei de tot sprijinul în desfăşurarea misiunilor în bune condiţii, fie că sunt jandarmi, fie că sunt poliţişti, fie că sunt ofiţerii care îşi desfăşoară activitatea la Caracal. Au în mine un partener şi un sprijin, dar solicit, în acelaşi timp, respectarea legii şi principiilor care te fac să fii lucrător al MAI (...). Până la urmă, nu-mi doresc ca ceea ce este inscripţionat pe maşinile de poliţie - "Siguranţă şi încredere" - să fie doar vorbe în vânt. Acestea nu sunt doar lozinci, acestea trebuie să fie un principiu de funcţionare şi nimeni nu poate să facă rabat de la acest lucru", a subliniat Fifor.