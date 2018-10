Ce trebuie să facă românii care au tăiat porcii suspecți de pestă și au pus carnea în congelator

Se anunţă un Crăciun sumbru pentru miile de români din localităţile afectate de pesta porcină. Virusul face încă ravagii în 13 judeţe, iar acolo unde boala a fost eradicată, abia din decembrie ar putea fi permisă creşterea porcilor.

În Bihor, ultimele cazuri de pesta porcină africană au fost semnalate în urmă cu două luni. Ca să fie sigure că boala a dispărut din zonă, autorităţile veterinare au dus marți în câteva gospodării porci santinelă. Dacă aceştia nu se îmbolnăvesc în următoarea lună şi jumătate, localnicii pot începe să crească din nou godaci.

Bartha Adalbert, localnic: „Foarte faini, foarte faini.”

Reporter: „Cam câte kile au?”

Localnic: „40 de kile. Amu sperăm că scăpăm de virusul ăsta, dar nu ştiu când."

În cazul în care virusul nu mai apare, aici repopularea fermelor va începe la jumătate lui decembrie.

Ion Roșu, director general Direcția de Politici de Piață din Ministerul Agriculturii: „După 45 de zile, de la aceşti porci vor fi recoltate probe de sânge, ele vor merge la laborator şi dacă rezultatele vor fi negative, din momentul acela putem să repopulăm în toate gospodăriile."

Chiar şi aşa, oamenii sunt disperaţi.

Iuliu Szabo, localnic: „Am avut aicia 23 de porci şi acum nimic, niciunul.”

Reporter: „Cum o să fie acuma la Crăciun fără să tăiaţi porcul?”

Localnic: „Foarte trist va fi."

Povestea se repetă şi în sud. În localitatea Tichileşti din Brăila, autorităţile au omorât toţi porciii. Nici dacă ar cumpăra acum alţii, ţăranii n-ar mai avea timp să îi îngraşe până de sărbători.

Reporter: „Aveţi ce să tăiaţi la Crăciun?”

Localnic: „Ce să am? Am hârtia."

Localnic: „Marele alb creşte cu un kilogram la zi, dar să treacă de trei luni - patru luni etatea şi de-acolea începe să pună kilu şi ziua."

Localnică: „Până la Crăciun nu se mai face. Ce să se mai facă în trei luni? Nu vă gândiţi că mai sunt octombrie, noiembrie şi decembrie, sunt trei luni. Ce să se mai facă?"



Sunt şi situaţii în care oamenii vor pune pe masa de Crăciun carne de la porcii sacrificaţi în vară. Cum unii dintre aceştia este posibil să fi fost atinşi de boală, există riscul să apară noi focare de pestă.

Petre Daea, ministrul Agriculturii: „Să se ducă de bună voie producătorul respectiv, să zică: „ia, fă-mi o analiză, vezi dacă e bolnav porcul”. Să oprim această posibilitate, că există această posibilitate.”

Reporter: „Vor merge autorităţile să le verifice congelatoarele?”

Daea: „Nu. Mergem şi cu dumneavoastră, prin intermediul ProTV şi le spunem oamenilor când apar pe ecranele televizoarelor ce să facă. O să spună: „iată cum ne învaţă să ne comportăm noi la noi acasă, în aşa fel încât autorităţile nu sunt în star... nu pot să fie efectiv la fiecare cetăţean în casă."

Între timp, toată lumea aşteaptă despăgubirile de la stat. Doar 5.000 de proprietari şi-au primit banii până acum. Deţinătorii fermelor mari se plâng că au făcut cheltuieli uriaşe pe care nu le decontează nimeni.

Gheorghe Carbuz, crescător de porci: „Au depăşit un milion de euro. Pornind de la energie, de la apă, de la gaze, de la utilaje - excavatoare, maşini, vole - după aia garduri şi aşa mai departe. Plus dezinfecţie, plus spălări, plus incinerarea furajelor care le-au avut în stoc..."

Din cauza pestei, în România au fost ucişi în jur de 320.000 de porci. Boală a făcut ravagii în peste 230 de localităţi din 13 judeţe.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!