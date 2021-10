Ce spunea Florin Cîțu după momentul Matei Balș, către angajați: „Ieșiți din birou și făceți-vă treaba. Altfel, plecați”

Agerpres

Premierul Florin Cîțu dădea vina pe „metehnele sistemului de sănătate din România” după precenta tragedie de proporții din spitalele românești, incendiul de la Institutul Matei Balș. A cerut controlale și investiții.

Pe 29 ianuarie 2021, cinci pacienți au murit arși de vii într-un salon de la parterul unei clădiri aparținând Institutului matei balș. Alți 20 de bolnavi au murit ulterior, însă cauzele pentru mulți dintre ei sunt neclare, în condițiile în care erau deja în stare gravă, în urma infecției cu COVID.



Florin Cîțu a afirmat că “metehnele” sistemului de sănătate din România s-au văzut şi în cazul tragediei de la “Matei Balş”.

„Acum, despre tragedie. Metehnele sistemului de sănătate din România și-au făcut prezența și astăzi, deși au fost alocate resurse importante acestui sector. Doar anul trecut au fost alocate 65 de miliarde de lei, adică 6,1 % din PIB, doar o foarte mică parte din acești bani au fost alocați investițiilor.

Este momentul pentru toată lumea să începem să înțelegem că nu putem să mergem așa mai departe. Nu putem să cheltuim 90 %, 95 % din resurse, doar pe salarii și sporuri. Este nevoie să alocăm din ce în ce mai multe resurse pentru investiții, pentru a evita astfel de tragedii pe viitor” - spunea atunci premierul Cîțu.



Pe un ton supărat, șeful Guvernului a mai anunțat că le cere implicare angajaților din administrațiile de stat, altfel...să plece acasă.

„Pe lângă aspectul penal, există o anchetă penală, există o echipă complexă pe care am constituit-o, Corpul de Control de la Ministerul Sănătății, care va prezenta un raport. Avem un raport preliminar, dar aștept concluziile finale. S-a întâmplat anul trecut și se pare că nu am învățat nimic din acea experiență. S-a întâmplat astăzi din nou. Așa nu mai merge. Angajaților din administrație, angajaților din ministerul Sănătății, inspecțiile județene de sănătate, inspecțiile de control ale Ministerului Sănătății le spun ieșiți din birou și făceți-vă treaba. Altfel, plecați cu toții acasă. Este momentul ca, în România, fiecare angajat din sectorul public să își facă treaba pentru care este plătit. Este pretenția pe care o am de la angajații din sectorul public.”

Cu doar câteva luni înainte, pe 14 noiembrie 2020, 15 bolnavi au murit în urma incendiului izbucnit în secția ATI a Spitalului din Piatra-Neamț. Tragedia a generat reacțiile politicienilor, care au cerut controale în spitale. Controalele nu au preîntâmpinat alte evenimente similare, potrivit cronologiei Incendiilor din spitalele românești.