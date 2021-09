Orban și-a depus la partid demisia de la șefia Camerei Deputaților. De câte voturi mai are nevoie Cîțu pentru a rămâne premie

La două zile, după ce a pierdut șefia partidului liberal, Ludovic Orban și-a depus demisia, din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Nu înainte de a-și acuza unii colegi de partid și pe președintele Klaus Iohannis.

Făcând referire la congresul de sâmbătă, Orban i-a transmis lui Florin Cîțu, că a ajuns în fruntea PNL, prin amenințări și șantaj, o lovitură de partid planificată. Premierul, care conform agloritmului politic, decide cine primește șefia Camerei Deputaților, nu se grăbește deocamdată, să-l dea afară, pe Ludovic Orban.

Ludovic orban, deputat PNL: "Nu pot fi înfrânt. După o campanie caracterizată prin presiuni, amenințări, prin utilizarea puterii de stat, mecanimsele de control și de presiune parcă sunt desprinse din apanajul regimurilor totalitare. Seamănă mai mult, dacă vă aduceți aminte, cu comunizarea României prin bagheta lui Vîșinski. Ați văzut cu ochii dvs. cum la acest congres președintele României a încălcat Constituția".

În ciuda acestor declarațîi, Ludovic Orban ar mai putea rămâne președinte al deputaților două săptămâni. Timp în care, premierul Florin Cîțu va trebui să găsească sprijin politic în parlament pentru o nouă majoritate.

Ludovic orban, deputat PNL: "Dacă azi mi-aș fi dat demisia de la CDEP la CDEP, președinte la CDEP ar fi putut ajunge un pesediști. Nu vreau să fac niciun cadou PSD"

Florin Citu are nevoie de încă 70 de voturi pentru a-și securiza funcția de prim ministru, iar Ludovic orban și liderii usr plus se tem că funcția de președinte al camerei deputaților va fi folosită că moneda de schimb. Dacă noul lider liberal îi va convinge pe cei de la USR PLUS să revină la guvernare, postul de președinte al deputaților ar putea să îi fie oferit lui Dan Barna. Planul B al liberalilor este să formeze un guvern minoritar cu sprijinul PSD, iar fotoliul deținut până acum de Ludovic Orban să-i revină lui președintelui social democraților, Marcel Ciolacu.

Ionuț Moșteanu, purtător de cuvânt USR PLUS: "Ne așezăm din nou la masă negocierilor doar dacă vine pnl cu un nou otemier"

Ludovic Orban, deputat PNL: "Florin Cîțu nu înțelege că nu va rămâne premier. Și dacă va rămâne, va rămâne din milă PSD"

Premierul așteaptă mai întâi decizia Curții Constituționale privind legalitatea moțiunii de cenzură, depusă de usr plus și contestată de guvern. Dacă judecătorii ccr decid că demersul nu a fost regulamentar, Florin Citu cere demisia șefei senatului, Anca Dragu.

Florin Cîțu, președintele PNL: "Vreau să-i văd mâine pe cei de la USR cum vor justifica, pentru că ei vorbesc mereu despre justiție și vreau să văd cum vor justifica că au inițiat o moțiune de cenzură cu o procedură viciată".

Social democrații anunță că vor depune și ei propria moțiune de cenzură. Mai mulți oameni politici cred că această criză se va prelungi și, cel mai probabil, Florin Citu ar putea fi nevoit să conducă un guvern minoritar, susținut din umbră de PSD.