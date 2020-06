Ce se va întâmpla cu testarea de tip anticorpi începută de Primăria Capitalei

Primăria Capitalei anunţă că, după ce Ministerul Sănătaţii, prin DSP, "a blocat" testarea de tip anticorpi începută la Arena Naţională, testările vor continua, bucureştenii înscrişi urmând să fie înştiinţaţi la ce unitate medicală să se prezinte.

Primăria Capitalei arată, într-un comunicat de presă transmis joi, că a început în urmă cu o zi testarea necesară pentru studiul ştiinţific care va arăta gradul de contaminare a populaţiei din Bucureşti, circulaţia virusului şi procentul de imunizare pe cale naturală a bucureştenilor, scrie news.ro.

"Aceste date sunt vitale pentru a stabili măsurile următoare, pentru că toate ţările şi-au repornit economia, dar noi se pare că încă suntem într-un soi de aşteptare care nu ne avantajează. Este un proiect preluat din practica ţărilor civilizate şi care au luptat real cu noul virus. În toate marile capitale, acest tip de testare se face la oameni acasă sau în laboratoare organizate în spaţii temporare de tip container, corturi. Pentru testarea care vizează identificarea de anticorpi Covid, noi am propus alte spaţii – iniţial cabinetele socio-medicale de la sectoare, dar nu au fost acceptate. Am propus apoi cabinetele şcolare, dar directorii unităţilor de învăţământ au primit ameninţări de la Ministerul Educaţiei, că vor fi demişi dacă acceptă acest lucru, deşi totul era gândit astfel încât să fie circuite separate faţă de alte activităţi din şcoli, pentru a nu pune în pericol celelalte persoane prezente. Aşadar, încă de la început am avut piedici", a afirmat primarul general, Gabriela Firea.

”Ar fi fost constructiv ca Ministrul Sănătății să-și facă treaba”

Potrivit comunicatului, Primăria Capitalei a identificat posibilitatea de a amenaja pentru testare spaţiul de la Arena Naţională, un spaţiu foarte generos, şi a informat Ministerul Sănătăţii şi DSP. În urmă cu două săptămâni, s-a prezentat o echipă DSP în vederea avizării, echipă care avea inclusiv medici epidemiologi şi care s-a declarat foarte mulţumită, afirmând că urmează să elibereze avizul temporar.

"Acest aviz nu a mai venit, deşi ASSMB a sunat la DSP Bucureşti în fiecare dimineaţă, timp de două săptămâni. Brusc, ieri, această instituţie condusă de fina Ministrului Educatiei din partea PNL, Monica Anisie, şi-a amintit de noi şi a venit o altă echipă a DSP pentru a ne anunţa că trebuie să încetăm activitatea, ne-au zis că de la Ministerul Sănătăţii li s-a spus că ar exista un Ordin de Ministru. În loc de acuzaţii absolut nefondate şi calomnioase, ar fi fost constructiv ca Ministrul Sănătăţii să-şi facă treaba şi să emită norme pentru testările Covid", a spus Firea.

”Plângere penală împotriva conducerii DSP şi a Ministerului Sănătăţii”

Ea a adăugat că, în prezent, fiecare oraş face cum consideră, preia din practica internaţională şi aplică local în funcţie de ce spaţii deţine, în lipsa unor reglementări naţionale unitare.

"Acestea sunt motivele pentru care vom depune plângere penală împotriva conducerii DSP şi a Ministerului Sănătăţii, pentru abuz în serviciu şi zădărnicirea combaterii bolilor. Îi asigur pe bucureşteni că testările continuă, îl vom anunţa pe fiecare dintre cei înscrişi la ce unitate medicală va fi programat", a conchis Firea.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat, miercuri seară, că va depune plângere penală la adresa conducerii DSP Bucureşti şi a Ministerului Sănătăţii, pe care le acuză că au blocat proiectul de testare a populaţiei derulat pe Arena Naţională. Firea a susţinut că, invocându-se un ordin de ministru, li s-a cerut să oprească activitatea de testare.