Ce le cerea medicul estetician din Constanța pacientelor sale înainte de operație. Ele riscau plata unor daune morale

Medicul a rămas sub control judiciar, la capătul unei zile în care s-au făcut mai multe percheziții, iar miercuri va da din nou explicații în fața procurorilor. În dosar, victimele acestuia îi cer despăgubiri de aproape două milioane de euro.

Zece femei operate în ultimii patru ani de doctorul Hussein Shamieh au depus plângere și îl acuză de malpraxis. Susțin că au fost mutilate în urma operațiilor estetice făcute de el și cer - în total - despăgubiri de aproape 2 milioane de euro.

Au fost făcute percheziții în 15 locuri, inclusiv la clinicile unde medicul estetician oferea consultații sau opera.

Unele victime spun că suferă și acum după complicațiile care au apărut în urma intervențiilor chirurgicale efectuate de chirurgul reclamat. O tânără de 32 de ani a fost operată de urgență de medicii din Capitală după o infecție care îi punea viața în pericol.

Tarabih Mocanu, avocata uneia dintre victime: „Medicul curant nu a acceptat să o trateze sub nicio formă, spunându-i că totul este în regulă și nu are nicio problemă și este în curs de vindecare, nu a fost așa. Exista o infecție inclusiv pe interiorul sânului. Clienta mea a plâns în toată această perioadă, nu a mai fost la muncă, nu a mai putut să se ocupe de familie, are un copil mic, a fost foarte foarte, foarte dificil”.

Și Cornelia Zapan a suferit în 2022 intervenții pentru abdominoplastie, liposucție și o ridicare a sânilor, cu implant mamar. Spune că problemele au apărut imediat.

Cornelia Zapan, victimă: „Operația s-a infectat, în urma infectării am așteptat o lună de zile, săptămânal mă vedea, numai de infecție nu se ocupa, iar mă cusea, iar veneam, iar mă cusea. Sunt deformată, sunt pictată, sunt..groaznic”.

Mircea Gherasim, avocatul unei victime: „Suferă și acum atât din punct de vedere psihologic, cât și fizic pentru că și-a pierdut una dintre alveolele mare, adică unul dintre sfârcuri”.

Înainte de fiecare operație, pacientele primeau câte un contract din partea medicului prin care se angajau că vreme de trei ani să nu îl denigreze, să nu vorbească nimic despre el, nici despre intervențiile chirugicale și să nu posteze nimic pe rețelele sociale. În caz contrar, pacientele plăteau daune morale de 250.000 de euro.

La percheziții, anchetatorii au descoperit în laptopul bărbatului imagini în care acesta întreținea relații sexuale cu soția lui în prezența copilului, motiv pentru care ancheta s-a extins.

Chirurgul și soția lui sunt cercetați și pentru corupere sexuală și rele tratamente aplicate minorului.

