„Cicatricile sunt horror”. Mărturiile victimelor esteticianului din Constanța acuzat că le-a mutilat

Trei paciente îl acuză că operațiile de implant mamar și abdomino-plastie, făcute de acest medic, au fost urmate de complicații și ele au rămas cu sechele grave. Practic, spun femeile, au fost mutilate de doctor.

Chirurgul plastician care operează și în Constanța, dar și în Capitală, este acuzat de operații eșuate! Trei paciente îl acuză că intervențiile făcute de acest medic au fost dezastruoase.

Victimă: „M-am operat în 17 iunie 2022 și am avut probleme până în noiembrie 2023. Am făcut mastopexie cu implant, mă așteptam să fie ceva frumos, dar nu e. Nu mi-a reușit operația, abia acum după doi ani mi s-a însănătoșit sânul stâng și cicatricile sunt horror. Plus că sunt foarte lăsați, deși am făcut mastopexie ( ridicare ) cu implant. Am avut puroi la mamelon, dar m-am tratat în Germania.”

Una dintre victime s-a chinuit mai bine de doi ani din cauza intervenției nereușite, care a costat-o mii de euro.

Mircea Gherasim, avocatul unei victime: „Nu s-a refăcut complet, îi lipsește una dintre areolele mamare, adică unul dintre sfârcuri îi lipsește, în prezent, practic este mutilată. Medicul i-a spus că ar trebui să aibă răbdare, că o să se vindece, s-a vindecat de i-a căzut.”

În referatul procurorilor, este notat si cazul din octombrie anuol trecut, cand acelasi medic a operat in Bucuresti o pacienta care, de asemenea, a suferit "complicații medicale și prejudicii estetice grave și permanente."

În urmă cu o lună, anchetatorii au facut perchezitii la clinica din Constanța unde medicul își desfășura activitatea si au fost ridicat două telefoane mobile.

Medicul este cercetat pentru săvârșirea a trei infracțiuni de vătămare corporală din culpă. La data de 25 ianuarie a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Marți, avocata lui a contestat decizia la Judecătoria din Constanța.

Pe pagina sa de Facebook se prezintă ca unul dintre cei mai apreciați chirurgi esteticieni din România si scrie că a avut cinci mii de operații finalizate cu succes și peste 12.300 de paciente mulțumite.

Surse apropriate anchetei spun că una dintre victimele care l-au reclamat pe doctor și-ar fi retras între timp plângerea. Femeia ar fi primit 4.500 de lei și ar fi încheiat un acord de mediere cu medicul. Marți, el s-a prezentat în fața magistraților de la Judecătoria Constanța.

Magistrații Judecătoriei Constanța au decis ca medicul acuzat de malpraxis să rămână sub control judiciar. Și nu are voie să părăsească țara.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 30-01-2024 17:03