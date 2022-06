Ce le-a spus polițiștilor șoferul care l-a ucis pe băiatul de 4 ani din Buftea. În mașină se aflau doi frați ai victimei

Copilul a fost dus în stare gravă la spital și a murit mai târziu, din cauza rănilor foarte grave. Șocant este că în mașina condusă de un tânăr de 20 de ani se aflau, ca pasageri, doi fraţi ai victimei. Șoferul a fugit inițial de la fața locului, dar apoi a mers la Poliţie împreună cu un văr.

Cum s-a petrecut accidentul din Buftea

Accidentul a avut loc joi seară, după ora 21, pe bulevardul Muncii din Buftea. Copilul de patru ani se plimba cu trotineta în mijlocul drumului, în timp ce mama lui mergea pe marginea trotuarului, împingând un cărucior. Când femeia observă că mașina se îndreaptă cu viteză spre cel mic, începe să strige disperată. Băieţelul nu o ascultă, traversează și o clipă mai târziu este lovit în plin.

StirilePROTV

Speriat, şoferul a mers mai departe. Cumplit este că în mașină se aflau doi dintre frații victimei și un văr care-l fac până la urmă să oprească, apoi coboară și o iau la fugă spre locul accidentului. Cu toţii mergeau să joace fotbal.

Ce au spus rudele băiatului spulberat de mașină

Vărul victimei: „Chiar nu ştiu ce s-a întâmplat, eram atent în altă parte când am auzit impactul, atât. Nu ne-am dat seama deloc, nu am ştiut cine e, nu am ştiut pe cine am lovit. Şi a ţipat maică-sa Ianis, Ianis şi ne-am dat toţi jos.”

Reporter: „Ce a spus băiatul de la volan?”

Vărul victimei: „Nu a spus nimic, a plecat, s-a panicat...”

Copilul a fost resuscitat şi dus la spital, însă în cele din urmă s-a prăpădit.

Mătuşa victimei: „Circulă... zici că e pe şosea. Ne-a omorât copilul de la viteză.”

Şoferul a fost testat pentru alcool şi substanţe interzise. Rezultatul a ieşit negativ.

Ce le-a spus șoferul vinovat anchetatorilor

La audieri, băiatul de 20 de ani le-a spus anchetatorilor că a plecat de la locul accidentului de frică. Prima dată, acesta a mers acasă, unde i-a spus tatălui său ce s-a întâmplat. Apoi, un văr a luat decizia de a-l duce la poliţie ca să se predea.

Tatăl șoferului: „A spus: 'tată, am lovit un copil, pe fratele lu' Micu, a zis când am trecut cu maşina mi-a fugit direct în faţă'.”

Vărul șoferului: „L-am băgat în casă, spune-mi ce s-a întâmplat, de ce plângi, că chiar nu putea să vorbească, şi de ce ai plecat de acolo ce s-a întâmplat. Mi-a fost frică, mi-a fost frică că sare lumea pe mine şi mă bate. I-am zis bine, zic, hai să mergem la poliţie. În şapte minute am ajuns cu el la poliţie.”

Tânărul de la volan este cercetat acum pentru ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului.