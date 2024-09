Ce au mâncat de fapt cei 88 de copii cu toxiinfecție alimentară din Mehedinți. Medicii DSV au luat mai multe probe

Li s-a făcut rău după ce au mâncat același fel de mâncare, distribuit de același furnizor în școlile în care învață cei mici.

Puși în fața a zeci de apeluri la 112, responsabilii au activat planul roșu. Între timp, unii părinți și-au dus copiii la Urgențe cu mașinile personale.

Cei de la Direcția de Sănătate Publică au luat probe din mâncare și așteaptă rezultatele analizelor. Din primele investigații, ar fi vorba de toxiinfecție alimentară.

Copiii ajunşi în grija medicilor învaţa la patru unităţi diferite din judeţul Mehedinţi şi au început să se simtă rău la aproximativ două ore după ce au mâncat macaroanele cu carne primite la scoala prin programul "Masă Sănătoasă".

Cei mai mulți dintre pacienți au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe din Drobeta-Turnu Severin. Alții au fost duşi la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Craiova și la Spitalul Municipal Băilești.



Bunică: ”A venit acasă, nu a spus nimic, și după aia i-a fost rău, a început să vomite, l-am întrebat ce a mâncat la școală, a mâncat paste cu sos cu carne, nu se știe cum a fost acel sos că pastele sper că au fost bune, dacă sosul a fost vechi și mâncarea e veche."



Tătic: "I-a venit rău copilului acasă și l-am dus, i-au făcut o perfuzie și este bine."

Cum apelurile la 112 curgeau necontenit, a fost mobilizat tot personalul medical disponibil - unii angajaţi fiind chemaţi de acasă.

Maliborschi Victor – manager SAJ Mehedinți: "Au fost 85 de solicitări până acum la Ambulanță, am suplimentat echipajele, toate efectivele sunt în teren, ne mobilizăm."



Elena Bololoi – SJU Drobeta Turnu Severin: "Prezintă dureri abdominale, vărsături, unii au început să prezinte chiar și scaune diareice, necesită imediat începerea unui tratament de specialitate și reechilibrarea."



După ce au primit îngrijiri, zeci de elevi au fost externați.

Între timp, specialiștii de la Direcția de Sănătate Publică au luat probe din mâncare.



Medic reprezentant DSV: "Ducem probe la laborator și laboratorul ne va da un răspuns”.

Gina Vlaicu – director școala generală Vlădaia: "Mâncarea am văzut-o, sincer, mie nu mi s-a întâmplat nimic, nu am mirosit nimic, mi s-a părut mâncarea OK, nu a fost, de fiecare dată mâncăm și noi."

Firma care a distribuit preparatele nu a putut fi contactată și nici nu a făcut public vreun punct de vedere cu privire la cele întâmplate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: