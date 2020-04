Ce au cumpărat românii în Sâmbăta Mare și ce program vor avea magazinele de Paști

Cu sacoșa goală sub braț, apoi cu plasele pline pe umăr, și în final trăgând după ei cărucioare ce abia se închideau. Astfel și-au petrecut o parte dintre români Sâmbăta Mare.

Episodul final care a umplut cămara, frigiderul și în curând masa de Paște a venit la pachet cu reduceri masive de preț.

Pe de altă parte, în multe piețe oamenii au acceptat o apropiere riscantă ori au așteptat zeci de minute, până le-a venit rândul.

”116 lei... 100 de lei pentru matale!”, sună una dintre târguielile din piață. Așa au crescut și cantitățile cumpărate.

Unul dintre clienți a plecat acasă cu un aproape 10 kilograme de carne de miel. ”Fac borș și friptură”, a spus acesta.

”Cam 80... 80 de bucăți de azi dimineață! Toată lumea e speriată, vrea să ia de mâncare”, spune unul dintre comercianți.

În Piața centrală din Brașov, arta negocierii a golit și tarabele de leuștean, mărar sau ceapă verde și a umplut repede sacoșele oamenilor. Unii au fost mult prea dispuși să se înghesuie unii în alții.

În Capitală, că să ajungi la piață, se trece, în multe locuri, prin filtrul poliției. Dar și ca să intri ai de așteptat. ”În capăt, vă rog, unde este coada”, este atenționat unul dintre cumpărători.

În fata pieței Cultural sunt coordonate, la prânz, prin stație, două cozi: cetățeni sub și peste 65 de ani. Durează un sfert de oră până când oamenii ajung înăuntru. Iar când se văd în piață, unii parcă uită să iasă.

Au fost însă și locuri în care s-a circulat mai lejer. Buchete de flori, câteva legături de verdeață, fructe și legume. Cam asta au notat pe listă oamenii. Cât să le ajungă cel puțin până marți, pentru că abia atunci se deschid piețele populare.

În ultimele ore înainte de Paște, preturile au scăzut, pentru că sărbătorile vin și pentru negustori, care vor să ajungă acasă.

”Eu am ieșit că am căutat mască și din păcate n-am găsit la nicio farmacie. Am zis să mai completez cu salata, ridichi”, a spus unul dintre cei ieșiți la cumpărături.

”Am făcut sarmale, ouă roșii, cozonac. Am făcut de toate, dar mai dau așa, să văd preturile. E greu, e greu. Viața astăzi e foarte grea”, a povestit un altul.

Cu excepția puținelor magazine non stop, toate celelalte vor fi închise în prima zi de Paște. Unele lanțuri comerciale lasă angajaților și clienților lor timp pentru familie și în a doua zi. Restul vor deschide, dar cu program redus. Abia marți veți putea face cumpărături din toate magazinele.