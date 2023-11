Ce au arătat testele antidrog în cazul lui Gigi Becali, la aproape 12 ore de la accident

Mașina de lux pe care o conducea, un Rolls Royce, a ajuns în şanţ pentru că, susține Becali, a intrat în același timp în depășire, cu un alt autoturism, iar șoferul nu a oprit după incident.

Accidentul s-a produs duminică în jurul prânzului, pe şoseaua de centură a Capitalei, dar Gigi Becali a ajuns abia după miezul nopții la un spital privat din București. Medicii au anunțat poliția, iar agenții de la rutieră s-au deplasat la spital și l-au găsit acolo pe patronul FCSB. Acesta a suferit câteva contuzii în zona coastelor, dar nu a necesitat internarea.

Ce spune Gigi Becali

„Sunt bine, asta e, am făcut accident. S-a băgat unul şi ca să-l evit m-am băgat în şanţ. am avut prezență de spirit. Mi s-a fisurat o coastă, dar e bine să suferi în post. Am fost la poliţie, apoi am dat declaraţii. am făcut test pentru alcool şi droguri. Am cerut imagini de pe camerele de supraveghere să-l găsească pe şofer” a declarat Gigi Becali pentru Știrile PROTV.

Patronul FCSB a ajuns la sediul poliției din Pantelimon abia în jurul orei 3 dimineața. A fost testat antidrog, şi pentru consum de alcool, iar rezultatele au ieşit negative.

Deşi inițial a declarat că nu el se afla la volan, le-a spus polițiștilor că el conducea. S-a angajat într-o depăşire, moment în care și șoferul autoturismului din față ar fi făcut același lucru. Ca să evite o coliziune, Gigi Becali ar fi tras stânga de volan și a ajuns cu mașina în șanțul de pe sensul opus. În acel moment, spun surse judiciare, bolidul de lux, echipat cu dispozitiv de alertare în caz de accident, a apelat serviciul de urgență 112.

Echipajul de poliție care s-a deplasat la fața locului nu l-a găsit însă pe șofer.

Mașina are CASCO

Patronul FCSB a cerut poliţiştilor să fie căutate imagini de pe camerele de supraveghere din zonă, ca să fie identificat și chemat la audieri şi celălalt șofer.

Dacă în cele din urmă va fi identificat de autorități, iar probele adunate la dosarul in rem deschis pentru vătămare corporală vor arăta că celălalt șofer a greșit, polițiștii care se ocupă de dosar vor lua și măsurile legale, inclusiv pentru că nu s-a prezentat la poliție în decurs de 24 de ore.

După acest eveniment, mașina de sute de mii de euro va avea nevoie de reparații serioase, suportate de asigurarea Casco.

