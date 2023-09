Becali va vinde Fabrica de armament de la Drăgășani. Uzina ar putea să funcționeze din luna martie

Principalele piețe de desfacere ar uma să fie România și Ucraina. Tranzacția se ridică la 13 milioane de dolari, însă este nevoie de un aviz din partea Consiliului Concurenței.

Întinsă pe o suprafață de 40 de hectare, Uzina Mecanică Drăgășani a fost cumpărată de Gigi Becali în 2004, în urma unei licitații. De-a lungul timpului, omul de afaceri a încercat de mai multe ori să o vândă, însă abia acum a primit o ofertă care îi convine.

Gheorghe Becali, om de afaceri: „Se întâmplă că am luat un avans, cu o companie americană și trebuie să dea 13 milioane de euro. Sunt acolo vreo 40 de hectare, buncăre, toate hale de făcut armament, proiectile, cartușe mai multe lucruri. Ea nu funcționează că eu nu fac gloanțe. Eu nu, eu nu. Eu am întreținut o fabrică, fabrica în condiții foarte bune, am plătit salarii de 20 de ani, de 20 de ani tot plătesc salarii la angajați, sunt vreo 35 de angajați care păzesc fabrica acolo și tot ce este acolo. Deci practic acolo fabrica este închisă, doar paza cum ar veni”.

Gheorghe Becali deține 95 la sută din acțiunile Fabricii de armament, restul aparține Asociației Salariaților de la Uzina Mecanică și doar o mică parte de 0,5 la sută statului român prin Ministerul Economiei. Americanii sunt interesați să cumpere toate acțiunile deținute de omul de afaceri din Pipera, însă tranzacția poate fi realizată doar în baza unui aviz de la Consiliul Concurenței.

Pentru că este vorba de o tranzacție cu o companie americană, practic, dinafara spațiului Uniunii Europene, este necesară o analiză a Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe, entitate din care fac parte o serie de secretari de stat din diferite ministere, angajați SIE și SRI. Documentele au fost transmise, așa cum spune procedura, inclusiv Comisiei Europene, iar oficialii statului român au la dispoziție aproximativ 30 de zile să acorde sau să respingă transferal acțiunilor.

Firma interesată să cumpere la Drăgășani se numește Romanian Allied International Defense, iar din bord fac parte doi generali români, doi generali americani, un fost ambassador al Statelor Unite în România și Aurel Cazacu, fost director Romarm, compania statului producătoare de armament. Cazacu este și președintele Consiliului de Administrație al Uzinei de Armament. Compania spune acesta va funcționa în România cu aprobarea statului american.

Aurel Cazacu, fost director Romarm: „Acum un an eu am început, eram în negociere cu două grupuri de oameni de afaceri arabi și din Turcia și au apărut partenerii americani pe fondul derulării zonei de conflict de lângă noi și fabrica aceasta corespunde foarte bine unui proces de realizare unei fabrici de muniție și armament în care se pot face, pe lângă muniția de toate calibrele, sunt poligoane și tot ce trebuie, pot fi făcute obuze”.

Imediat ce va fi deschisă, fabrica poate asigura până la 500 de locuri de muncă, inclusiv pentru americani care vor lucra aici. Echipamentele au fost deja contractate, iar uzina ar putea să funcționeze din luna martie, spune Cazacu. Aproximativ 100 de milioane de dolari vor să investească pentru început americanii. Principalele piețe de defacere sunt România și Ucraina, însă sunt cereri și pe piața africană, din țări precum Egiptul, Algeria, Libia sau Maroc.

Fabrica este aproape de scutul de la Deveselu, iar americanii au acces rapid la Dunăre și la Marea Neagră.

Fabrica de la Drăgășani a fost construită între 1980 și 1984, în timpul războiului dintre Iran și Irak, însă din 1996 și-a oprit activitatea. Uzina nu are datorii.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 27-09-2023 19:07