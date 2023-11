Gigi Becali, implicat într-un accident rutier. „Eu eram la volan! Ăla vinovat a plecat”

Accidentul s-a petrecut pe Centura București, după ce Gigi Becali, aflat la volanul unui Rolls-Royce, conform surselor Știrile ProTV, a încercat să evite un șofer care a intrat în depășire.

Finanțatorul de la FCSB a oferit o primă reacție după accidentul rutier

„Nu sunt bine, sunt foarte bine. Veneam de la biserică, am intrat într-o depășire pe Centură. Un alt om n-a ținut cont, nu cred că m-a văzut, eram în unghiul mort. A intrat și el în depășire, iar ca să-l feresc pe el am intrat în șanț și gata. Toată lumea e bine, dar acum să ia camerele de luat vederi. Ăla trebuie să oprească pentru că el a fost vinovat și am intrat eu în șanț ca să-l evit pe el.

Nu, tată, eu eram la volan, nu Luțu. Eu am plecat, am lăsat mașina acolo și l-am chemat pe Luțu să ia mașina. Eram doar eu în mașină. Celălalt șofer a plecat, nici măcar n-a stat să vadă. De unde să știu eu cine era? Eu am intrat în șanț și la revedere, el a plecat. Probabil i-a fost frică", a spus Gigi Becali, la România TV, conform Sport.ro.

Conform IPJ Ilfov, autoturismul a intrat într-un șanț, în zona localității Dobroești.

„La data de 12 noiembrie a.c. în jurul orei 11:42 Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul că, pe DNCB, un autoturism a derapat și a intrat intr-un șanț.

La fața locului s-au deplasat polițiștii în rutieri din Pantelimon, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă și că evenimentul rutier s-a produs la km 13 + 500, în zona localității Dobroești. La fața locului a fost găsit autoturismul în cauză, fără să fie prezentă vreo persoană”, transmite Poliția.

Gigi Becali se va prezenta la sediul unității de poliție competente, în termenul prevăzut de lege, pentru a declara accidentul.

„De asemenea, până la acest moment nu au rezultat indicii cu privire la existența vreunei victime. Polițiștii rutieri efectuează activități specifice, pentru stabilirea cu certitudine a situației de fapt și de drept și luarea măsurilor legale care se impun”, se mai arată în comunicatul Poliției.

