Ce a făcut Mirel cu trupul Andreei după ce a ucis-o. I-a pus părul în jurul gâtului ca să ascundă loviturile de cuțit

A văzut-o pe Andreea că scrie ceva pe telefon, a bănuit-o că vorbește cu alt baiat, iar cum ea a refuzat să i-l dea, a început disputa încheiată dramatic.

Mărturisirea lui Mirel apare în referatul procurorilor prin care au cerut arestarea tânărului pentru omor.

Băiatul le-a povestit că avea o relație cu studenta la medicină din octombrie și că, în ultima lună, ar fi simțit-o pe fată mai distantă. La crimă s-ar fi ajuns după ce Mirel a văzut-o pe Andreea că tasta pe telefon.

Mirel: „Am întrebat-o cu cine discută, iar ea a refuzat să îmi spună cu cine se conversa. Am încercat să îi iau telefonul din mână şi ea l-a ținut strâns. Am reuşit totuşi să i-l iau și i-am spus Andreei să îmi spună codul PIN. A vrut să părăsească apartamentul și am încercat sa o opresc”.

În acele momente, Andreea i-ar fi spus lui Mirel că nu-și mai dorește să fie împreună.

Mirel: „Atunci, când am auzit asta, m-am enervat foarte tare şi m-am dus în bucătărie, de unde am luat două cuțite oarecare şi m-am întors cu ele în dormitor. Andreea m-a lovit peste o mână, iar în acel moment m-am tăiat singur cu cuțitul la față. Totodată, m-a prins de lănţişorul pe care îl aveam la gât, care s-a rupt și a căzut pe pat. Îmi amintesc că am lovit-o de 5-6 ori”.

Potrivit unor surse din anchetă, cele două arme albe au fost găsite în apartamentul în care a avut loc crima. Primul cuțit - cu lamă mare - era spălăt și lasat pe o masă. Cel de-al doilea, mai mic, se rupsese. Lama era aruncată după ușa dormitorului iar mânerul, pe care s-ar fi găsit și amprentele Andreei, era îndesat într-un ruscac, printre prosoapele cu care tânărul a încercat să șteargă urmele agresiunii.

Aceleași prosoape ar fi fost folosite de Mirel și pentru a o curăța pe Andreea, înainte de a o așeza pe pat, cu părul în jurul gâtului.

Anchetatorii încearcă acum să afle de ce Mirel și Andreea își țineau relația departe de ochii cunoscuților.

Prietenul lui Mirel: „Nu a transmis, cel puțin vizibil, un semn că e ceva între ei doi. Probabil a făcut o pasiune obsesivă și și-a pierdut stăpânirea de sine”.

Colegă de facultate: „La facultate nu pot să spun că i-am văzut și nici pe rețelele de socializare. A fost un șoc, pentru că nu se aștepta nimeni din partea lui. Afișa tipul unei persoane credincioase”.

Andreea va fi înmormâtată joi. Colegii ei de an au primit liber săpătămâna aceasta de la facultate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: