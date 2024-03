„Am întrebat-o cu cine discută și nu mi-a spus”. De la ce a pornit cearta dintre Mirel și Andreea. Declarațiile tânărului

Andreea primise un mesaj pe telefonul mobil, dar a refuzat să-i dea aparatul sau să discute cu tânărul despre asta. Au urmat scene sângeroase.

La audierile care au urmat după crimă, Mirel le-a spus anchetatorilor că ar fi avut o relaţie cu studenta la medicină, din octombrie. În ultima lună, ar fi simţit-o mai distantă şi ar fi început să intre la bănuieli.

În ziua crimei, totul a culminat cu faptul că tânărul şi-a văzut iubita în timp ce scrie mesaje cuiva, pe telefon.

Mirel: „Am întrebat-o cu cine discută, iar ea a refuzat să îmi spună cu cine se conversa. Am încercat să îi iau telefonul din mână şi ea l-a ținut strâns. Am reuşit totuşi să i-l iau și i-am spus Andreei să îmi spună codul PIN. A vrut să părăsească apartamentul și am încercat sa o opresc”.

Acela a fost momentul când tânărul şi-a pierdut cumpătul şi a pus mâna pe două cuţite.

Andreea m-a lovit peste o mână, iar în acel moment m-am tăiat singur cu cuțitul la față. Totodată, m-a prins de lănţişorul pe care îl aveam la gât, care s-a rupt și a căzut pe pat. Îmi amintesc că am lovit-o de 5-6 ori

Mirel Dragomir a cerut să fie plasat în arest la domiciliu, însă cererea i-a fost refuzată.

Andrei Motoc, prorector al Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara: „Era student la buget. În paralel era student la Teologie. Deci, avea preocupări pentru binele uman”.

Dan Antonescu, expert criminolog: „Sunt convins că avem de a face cu o gelozie dusă la un nivel extraordinar de înalt, o frustrare, cumva orgoliu nemasurat. S-ar putea ca această relație să fie doar în mintea lui. El făcuse o fixație pentru fata asta...”

Între timp, trupul Andreei a fost dus la Padeş, în localitatea natală din Gorj. Sute de oameni au aşteptat-o.

Un echipaj al poliției a deschis coloană care a condus-o pe Andreea spre casa părintească.

Localnică: „A căzut ca un trăsnet, copii care, vorba aia, urmau să ajute oameni. E foarte dureros, nu știu cum or mai trăi părinții ăștia”.

Oamenii sunt șocați de nenorocirea care a lovit această familie.

Rudă a fetei: „Nu se aștepta nimeni, o fată deosebită, frumoasă, cuminte, nu știu ce s-a întâmplat”.

Localnică: „Toți profesorii și toată comuna o plânge, că a fost o fată foarte liniștită și deșteaptă”.

Andreea, singurul copil al familiei, va fi înmormântată joi.

