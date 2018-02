Cazul elevului bătut într-o școală din Constanța. Cele trei mame, reținute de poliție

Poliţiştii constănţeni au decis să le reţină pentru 24 de ore pe femeile care au bătut în şcoală un elev de 14 ani. La audieri, anchetatorii au aflat că a mai fost şi a treia participantă la scandal, prietenă cu cele două mame.

Şi ea a fost reţinută. Toate trei sunt acuzate de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Joi după-amiază cele trei femei vor ajunge în fără procurorului care va decide dacă va solicita cercetarea lor în stare de arest preventiv. Investigaţia poliţiştilor a pornit în momentul în care pe internet au apărut imagini când cele trei femei loveau cu pumnii şi picioarele un copil înscris în clasa a V-a şi pe sora acestuia.

Cei doi elevi au fost miercuri la medicină legală şi părinţii lor au depus plângeri împotriva agresoarelor. La rândul lor, cele trei suspecte susţin că băiatul le-ar fi agresat copiii. Şi inspectoratul şcolar face o ancheta.

Mărturia băiatului

Citește și Elev bătut pe holul școlii de mamele unor colegi. Femeile au fost reținute

Băiatul agresat, Mustafa, în vârstă de 14 ani, a povestit jurnaliştilor că în momentul în care a fost atacat stătea de vorbă cu câţiva colegi.

„Eram în holul şcolii, la etajul doi, unde sunt şi camerele de supraveghere, şi vorbeam cu doi băieţi. Deodată vine de la spate o mămică şi îmi dă cu ceva în cap şi nu am mai văzut nimic, am căzut pe jos, după aceea mai vin încă două. Eu am crezut la început că erau nişte copii, nu mi-am dat seama că erau nişte doamne”, a spus băiatul.

Mustafa a precizat că nu a avut conflicte cu copiilor femeilor respective.

„Nu am avut conflicte cu copiilor lor. Ne-am certat, ne mai jucam, ne mai împingeam, făceam glume, dar eu în fiecare seară, chiar alaltăieri, am mers cu mama copilului şi cu el acasă şi râdeam pe drum şi a doua zi nu ştiu ce s-a întâmplat”, a afirmat Mustafa.

Băiatul a menţionat că sora lui şi un alt coleg au sărit în apărarea lui, iar apoi profesoara de limba română şi profesoara de sport au intervenit pentru aplanarea conflictului.

Conducerea unităţii şcolare a anunţat că face o anchetă în acest caz.