Cazul copilului care a ajuns în comă după vizita la stomatolog. Ce NU avea clinica

Un copil de 4 ani şi 8 luni a ajuns în comă, la spital, după ce a fost anesteziat într-un cabinet stomatologic din Piteşti.

Iniţial, după sedare, băiatul a intrat în stop cardio respirator şi a fost resuscitat, apoi transportat la un Spital din Bucureşti, unde medicii se luptă să îl salveze. Clinica respectivă nu avea aviz pentru anestezie generală, spun inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică din Argeş. Mai multe anchete au fost declanşate în acest caz, iar ministrul Sănătăţii a cerut ca toate cabinetele stomatologice să fie verificate.

Băiatul de 4 ani şi 8 luni a fost dus, luni, de părinţi la clinica din Piteşti pentru o intervenţie stomatologică. În urmă cu 3 săptămâni, la o consultaţie, medicii au spus că are nevoie de o intervenţie în care să fie tratate câteva carii complicate. Procedura ar fi presupus şi scoaterea nervului şi ar fi fost dureroasă fără anestezie.

Reprezentanţii clinicii susţin că le-ar fi recomandat părinţilor să aleagă anestezia locală, dar ei ar fi cerut anestezie generală. Procedura a fost realizată de un medic primar de anestezie şi terapie intensivă care avea contract cu cabinetul.

Adrian Dinulescu, medic anestezist: ''La 45 de minute de la inducţie a apărut o instabilitate hemodinamică majoră, cu tahicardie severă, cu stop cardiorespirator. Am intervenit imediat, solicitând în timpul manevrelor de resuscitare şi ajutorul ambulanței, pentru siguranţa acestui pacient''

În urma apelului la 112 dat de o asistentă, ambulanta l-a transportat pe băiat la secţia de pediatrie a Spitalului Judeţean din Piteşti.

Aida Enescu, medic spitalul judeţean Argeş: "A fost echilibrat, s-au recomandat investigații imagistice de înaltă performanță și ulterior s-a decis transfer la o unitate de rang superior''

Peste noapte a fost transferat la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti.

Starea băieţelului este critică. Este internat în secţia de terapie intensivă, intubat şi ventilat mecanic. Medicii fac tot posibilul să îi salveze viaţa, dar deocamdată rămân rezervați.

Anchetă a Poliției

În Argeş au fost deschise mai multe anchete. Una este a poliţiei care s-a sesizat şi a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Agent şef principal Florin Popa purtător de cuvânt IPJ Argeș: ''Polițiștii argeșeni s-au sesizat din oficiu cu privire la această situație. Au fost audiate toate persoanele implicate, a fost ridicată aparatură din cabinetul medical'

Cercetări fac şi cei de la Colegiul Medicilor Stomatologi Argeş şi Colegiul Medicilor Argeş. Cei din urmă trebuie să stabilească dacă anestezistul a respectat protocolul, aşa cum susţine.

Colegiul medicilor: "Sunt sancțiunile care sunt prevăzute în Codul de deontologie, cea mai simplă este mustrarea, mergând până la suspendarea activității''

Specialiştii spun că administrarea anesteziei generale trebuie să ţină cont de reguli foarte clare. Doar medicul anestezist poate efectua procedura, iar spaţiul în care are loc trebuie să fie dotat corespunzător.

Elena Copaciu, medic primar anestezie terapie: ''Dotări care presupun minim puloximetru, dar de dorit să fie monitor cu inregistrea electrocardiografica, defibrilator, sistemul de oxigen, balonul autogonflabil pentru asisterea respiraţiei spontane. E o serie întreagă de proceduri care sunt foarte bine prinse în legislaţie. Trebuie să fie şi spaţiu de trezire...''

Ce spune anestezistul

Anestezisul de la Piteşti susţine că a respectat întocmai procedura.

Adrian Dinulescu, medic anestezist: ''Dozele folosite au fost bine adaptate pentru kilogramele pacientului, în niciun caz o supradozare. Am iniţiat tratamentul corespunzator. Pe tot parcursul intervenţiei am fost în cabinet şi am urmărit toată desfăşurarea actului medical''

Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Argeş spun însă că în cabinetul stomatologic nu ar fi trebui să se facă anestezii medicale şi i-au amendat pe administratori cu 20 de mii de lei.

Dr. Sorina Octavia Hontaru, director DSP Argeș: 'Nu aveau obiectul de activitate anestezie, nu trebuiau să facă anestezie generală, conform actelor depuse la noi'

Reprezentanţii clincii susţin însă că fac astfel de tratamente din anul 2018 când au început colaborarea cu medicul anestezist, iar clinica ar avea autorizaţie pentru aşa ceva. În aproape 2 ani ar fi efectuate peste 100 de astfel de tratamente.

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a cerut ca toate cabinetele stomatologice să fie verificate, pentru că, spune el, clinica din Piteşti nu ar fi singura în care se fac, ilegal, astfel de proceduri.