Cazul ciudat al fetiței de 2 ani răpite la Bacău. Unde a fost descoperită Antonia, după 20 de ore

O anchetă cu multe semne de întrebare este în plină desfăşurare în Bacău, după ce o copilă de 2 ani a fost răpită din apropierea casei, într-un moment în care nu era supravegheată de părinţi.

După 20 de ore şi, cel mai probabil, speriat de numărul mare de poliţişti şi jandarmi trimişi să o găsească pe fetiţă, răpitorul a abandonat-o. Suspectul nu a fost prins până acum şi nimeni nu ştie ce s-a întâmplat cu cea mică în perioada în care a lipsit.

Împrejurarile în care Antonia a fost răpită sunt neclare. Cea mică se juca în preajma casei şi, cel mai probabil, mama a scăpat-o o vreme din ochi. Când au realizat că fata nu mai este, părinţii au cerut ajutor la 112. Singură nu ar fi avut cum să ajungă prea departe.

Forţe impresionante ale poliţiei şi jandarmeriei au fost mobilizate, iar la căutări au participat şi maşini de off-road.

După aproape 20 de ore, cea mică a fost găsită în viaţa, în mod ciudat, într-un loc pe unde echipele de intervenţie trecuseră de mai multe ori.

Anchetatorilor li s-a părut suspect şi că fata era foarte curată şi nu părea să fi stat multe ore în frig.

Teodor Agachi, voluntar: "A fost găsită undeva la 200 de metri de locuinţa proprie. Era într-o gaură, învelită cu geaca pe care o avea asupra ei."

Teordor Sârbu, tatăl fetei: "A auzit-o plângând. Azi-noapte au umblat cu ATV-uri, cu JEEP-uri, atâta lume a umblat după ea..."

Mihai Blaj, agent IPJ Bacău: "Am auzit un scâncet de 3 secunde, am intrat în desiş, în zona plină de vegetaţie şi am găsit-o pe Antonia în picioare. Am vrut să o iau în braţe şi a acceptat să o iau în braţe. Nu părea nici deshidratata şi nu părea speriată."

Aceste indicii i-au dus pe poliţişti cu gândul că fata nu a plecat singură de acasă şi astfel s-a conturat ipoteza unei răpiri. Până acum nu a fost indentificat niciun suspect.

Cătălina Crețu, purtător de cuvânt IJP Bacău: "Polițiștii de investigații criminale din cadrul I.P.J. Bacău au întocmit un dosar penal, în care se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate, iar minora va fi expertizata medico-legal."

Cea mică a fost dusă la spitalul din Bacău - unde, deşi se simte bine, i se vor face mai multe analize. În acest caz a fost sesizată şi Direcţia pentru Protecţia Copilului.

