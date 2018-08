Cazan: Nu este niciun impediment în identificarea jandarmilor care au avut bandă neagră pe cască

Indicativele de pe căştile unora dintre jandarmii care au intervenit la miting erau acoperite cu bandă "dintr-o problemă logistică". Acele coduri nu mai corespundeau, a explicat coordonatorul intervenţiei jandarmilor din Piaţă, Laurențiu Cazan.

"În ceea ce priveşte indicativele de pe mijloacele de protecţie, acele coduri de pe căşti, vreau să vă spun că la nivelul instituţiei noastre au fost efective care au venit în sprijin pe de-o parte, pe de altă parte şi în cadrul instituţiei noastre au fost reorganizări. Situaţiile sunt cunoscute, au fost discutate. Nu mai corespundea acel indicativ, (...) dar pot să vă asigur că nu este niciun impediment în identificarea acelor jandarmi care au acţionat în acel fel. Ştim foarte bine zonele lor de responsabilitate, acolo au avut şef de dispozitiv. Din punctul nostru de vedere aveţi toată deschiderea pentru a stabili situaţiile punctuale”, a explicat Laurenţiu Cazan.

Cazan a subliniat că au existat violenţe împotriva forţelor de ordine, însă şi cazurile în care jandarmii au acţionat violent sunt analizate la nivelul Jandarmeriei.

"Referitor la modul violent de intervenţie, cazurile sunt analizate inclusiv la nivelul Jandarmeriei, este o comisie internă de verificare a intervenţiei. Să nu uităm însă că vorbim de o acţiune a restabilirii ordinii pubice. De fiecare dată am precizat că am avut în spaţiul public, în Piaţa Victoriei, acţiuni violente faţă de forţele de ordine. Progresive. Am ajuns la un moment dat că nu numai cei doi colegi ai noştri au fost ultragiaţi, ci şi oameni din alte dispozitive răniţi. Până în momentul intervenţiei, violenţele împotriva forţelor de ordine au existat”, a mai spus Cazan.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer