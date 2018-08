Ministrul Carmen Dan a anunțat primii posibili vinovați în scandalul violențelor la protestele din 10 august

Agerpres

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, s-a prezentat astăzi la audieri în Comisia de apărare a Camerei Deputaţilor, pentru a da explicații despre violențele comise de jandarmi la protestele din 10 august în Piața Victoriei.

Carmen Dan a anunțat care sunt cele mai noi informații referitoare la ancheta internă a jandarmeriei, precizând că au fost identificați primii posibili vinovați pentru comiterea actelor de agresiune asupra populației.

Este vorba despre 10 jandarmi, care vor fi cercetați în 6 cazuri de violențe de Parchetul Militar, la sesizarea Jandarmeriei Române.

”Dar, ca să vă dau ultimele date referitoare la ancheta jandarmeriei, așa cum am precizat, continuă. Structurile de specialitate au identificat 6 cazuri în care 10 jandarmi din dispozitivul de ordine publică au fost semnalați ca posibili autori ai unor fapte de natură penală. Aceste constatări ale celor care derulează această anchetă internă vor face obiectul sesizărilor din partea Jandarmeriei către Parchetul Militar.” - a anunțat ministrul de Interne.

Prefectul Capitalei, Speranța Clișeru, care a semnat ordinul de intervenție al jandarmilor la protestele din 10 august, nu este prezentă la aceste audieri.

În schimb, a venit șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, care vorbește despre starea răniților și efectele gazelor lacrimogene asupra protestatarilor.

Carmen Dan a declarat că, în noaptea acelor evenimente, a stat în biroul său de la Ministerul de Interne până la ora 3 dimineața, însă a subliniat faptul că nu s-a implicat deloc în reprimarea violentă a protestului, ci a dorit doar să primească informații, ”pentru că este firesc ca ministrul să primească informații”.

”Inițial mi-am luat informațiile de la televizor. Bineînțeles că aveam informații despre modul în care ne-am organizat pentru planificarea misiunii, însă am anticipat că va fi un eveniment de o amploare mare. Am analizat tot ce s-a vehiculat în media până la momentul la care am luat decizia și așa cum am spus, mi-am întrerupt concediul de odihnă și am fost prezentă în minister începând cu după-amiaza zilei de 10.

Am stat în biroul meu în toată această perioadă. Tot ce am solicitat, și colegii mei știu asta, a fost să fiu informată, pentru că este firesc ca ministrul să primească informații despre tot ce se întâmplă, și am plecat din minister în jurul orei 3 dimineața, când colegii mei finalizaseră misiunea .” - a spus ministrul Carmen Dan la audieri.

Luni, deputatul PNL Ovidiu Raeţchi a facut apel la preşedintele Comisiei de apărare din Camera Deputaţilor să trimită invitaţiile pentru audierea, în cadrul forului, a ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, şi a şefilor Jandarmeriei în legătură cu mitingul din Piaţa Victoriei din 10 august.

Deputaţii liberali din Comisia de Apărare au cerut că toate autorităţile implicate să dea explicaţii pentru violentele de la mitingul diasporei din 10 august.

Propunerea lor a fost acceptată şi de aleşii de la PSD.

De altfel, reprezentanţii opoziţiei au cerut în mai multe rânduri demisia ministrului Carmen Dan, împotriva căreia au formulat şi o plângere penală.

