A încercat apoi să își incendieze locuința, dar nu a reușit. Politiștii l-au găsit într-o lizieră din spatele casei, unde ar fi încercat să își pună capăt zilelor. Tânărul a fost reținut, iar magistrații l-au trimis, deocamdată, în arest, pentru următoarele 30 de zile.

Cei doi, bunică și nepot, au casele în aceeași curte, la o margine de sat. Până când a căzut în patima alcoolului, bărbatul reușise să își întemeieze o familie și avea o fetiță de șase luni. Din cauza bețiilor, însă, partenera l-a părăsit. Tot necazul a căzut pe bunică: femeia a fost nevoită să îi suporte mai departe comportamentul abuziv, care a culminat cu violul de acum câteva zile.

Victimă: „Nu m-am așteptat la chestia asta niciodată. La moarte mă așteptam, dar la așa ceva, nu. L-am crescut de la un an. Mă-sa s-a despărțit de taică-său și l-a adus la mine, l-a lăsat la mine. Eu am luat cheile din ușă, să nu încheie ușa, că am văzut că este asupra mea. Și n-am putut să reușesc. Mi-a luat cheile din buzunar, a încuiat ușa și m-a târâit.”

Cu lacrimi în ochi, femeia de 69 de ani mărturisește că nici nu a mai avut putere să strige. Oricum, din cauză că locuiește la marginea satului, probabil nu ar fi auzit-o nimeni. Când nepotul a lăsat-o în pace, ea a mers la magazinul din apropiere și, cu ajutorul unei vecine, a sunat la 112.

Vecin: „A fost însurat, avea un copil.”

Reporter: Și cum a ajuns la așa ceva?

Vecin: „Nu știu. Am înțeles că a și fugit. L-a căutat poliția printr-o pădure. A fugit deasupra, la el, aici. Într-o pădurice.”

Acolo l-au găsit polițiștii, când încerca să își pună capăt zilelor. Procurorii au reținut săvârșirea a două infracțiuni.

Cătălin Constantinescu-Mărunțel, procuror: „A reușit să consume fapta, iar după aceea a încercat să incendieze casa în care bărbatul locuia, casă care, de altfel, este adiacentă casei în care locuiește bunica sa.”

Pentru viol și distrugere, bărbatul riscă acum de la cinci, la zece ani de închisoare. Deznădăjduită, bunica mărturisește că atât nepotul, cât și sora lui, au convins-o să facă credite ca să le cumpere un telefon mobil scump și alte produse electronice. Acum, aproape toată pensia de o mie de lei se duce pe rate.

Victimă: „Nici nu vreau să aud. Nici de mă-sa și nici de sor-sa și nici de el. Să mă lase în pace, să trăiesc singură, așa, câte zile oi mai avea.”

Individul a fost propus pentru arestare și magistrații Judecătoriei Galați au emis pe numele lui un mandat, pentru următoarele 30 de zile.