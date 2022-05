Bărbatul a reușit, inițial, să scape de oamenii legii, dar în timpul urmăririi, mașina lui și o autospecială de poliție au fost avariate ușor.

Poliția a transmis că joi seara, polițiștii SR care acționau pe DN 6-km.9, sensul de mers București-Cornetu, în vederea depistării șoferilor care mergeau cu viteză au efectuat semnal regulamentar de oprire către un autoturism înmatriculat în Franța, însă conducătorul acestuia nu s-a conformat, continuându‐și deplasarea către Bragadiru, sustrăgându-se astfel de la control.

"În continuare, 2 echipaje de poliție din cadrul S.R. au pornit în urmărirea sa, pe mai multe străzi din Bragadiru, conducătorul auto reușind să-și piardă urma la scurt timp. Pe parcursul urmăririi, au fost avariate ușor atât autoturismul urmărit, cât și una dintre autospecialele de poliție", a transmis poliția.

Apoi, vineri, de la ora 00.30 și 04.00, au fost efectuate căutari pe raza localității Bragadiru, fiind identificat atât autoturismul (abandonat pe una din străzile din Bragadiru), cât și conducătorul auto (la domiciliul său unde a ajuns după 4 ore de la eveniment).

Bărbatul are 41 de ani și este cunoscut cu antecedente penale. În plus, nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Suspectul este cercetat în alte 2 dosare penale înregistrate în evidențele P.O. Bragadiru, acestea urmând a fi reunite în cursul săptămânii viitoare. Suspectul este înscris în registrul agresorilor sexuali și are grad de handicap sever (tulburări psihice), având, totuși, discernământ.

El a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca vineri să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu cu propunere de luare a măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, în stare de recidivă postexecutorie.