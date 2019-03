Câte femei manager sunt în România. Care e situația în Europa

Pro TV

Deşi nu mai este demult un subiect tabu, egalitatea de şanse rămâne în continuare o problemă.

Majoritatea femeilor din România întâmpina bariere în atingerea potenţialului profesional, spun companiile de la noi din ţară, iar situaţia nu este mai roz nici în Europa.

Cel mai recent studiu realizat la nivelul Uniunii Europene arată că doar o treime din posturile de conducere sunt ocupate de femei.

Andreea are 45 de ani şi, de mai bine de 15 ani, ocupă un post de conducere într-o firmă de cosmetice. Alături de echipa sa, implementează campanii de responsabilitate socială care promovează egalitatea de şanse dintre femei şi bărbaţi.

Andreea Moldovan, General Manager Avon România: "Pentru mine este o provocare, dar în acelaşi timp şi o recunoaştere care vine să-mi dea şi mai multă încredere în forţele proprii şi ţinând seama că am o echipă foarte puternică alături de mine simt că fiecare zi pe care o petrec în această companie, îmi dă şansa să cresc, să mă dezvolt şi nu am simţit-o ca pe o barieră faptul că sunt femeie şi am reuşit să am şi o viaţă de familie dar şi o carieră frumoasă în acelaşi timp."

Astfel de iniţiative, care vizează dezvoltarea femeilor, atât din mediul urban, cât şi din cel rural, sunt implementate şi de alte companii din România. Amalia, de pildă, a dezvoltat un program prin care peste 170 de femei au beneficiat de cursuri de educaţie digitală.

Amalia Fodor, directorul Fundației Orange: "Au făcut cursuri de educaţie digitală şi au învăţat să caute informaţii pe internet, să-şi caute un job, au învăţat să se prezinte la un interviu şi rezultatele au fost pozitive astfel încât o să continuăm acest proiect."

Alte peste 450 de femei din mediul rural au fost ajutate de un ONG să îşi găsească o meserie. Astfel au ajuns să câştige, lunar, peste 3 mii de lei.

Mihaela Nabăr, director executiv al Fundației World Vision România: "Au participat la cursuri de antreprenoriat, au învăţat ce înseamnă să-ţi pui lucrurile în comun, au făcut cursuri de lucrător în comerţ, de bucătar. După ce şi-au vândut primele borcane de zacuscă făcute de ele sau primele recolte pe care şi le-au colectat din solarii şi-au dat seama că se poate."

Scenariul nu este însă la fel de fericit şi pentru restul femeilor din România. Potrivit unui studiu realizat la nivel european, doar 30 la sută din posturile de conducere de la noi din ţară sunt ocupate de femei.

Potrivit Eurostat, în 2017, în jur de o treime din funcţiile de manager din Uniunea Europeană erau ocupate de femei. Ţara cu cele mai multe femei în funcţii de conducere era atunci Letonia, cu un procentaj de 46 la sută, în timp ce în Luxemburg, ponderea femeilor care ocupau această funcţie nu depăşea 19 procente.

În plus, datele Eurostat arata că la nivelul Uniunii Europene femeile câştigau în 2016 cu cel puţin 16 la sută mai puţin decât bărbaţii.

