Cât de aproape suntem de călătoria fără viză în SUA. Ambasadorul României la Washington, veste mare pentru români

Este un semn că România se îndreaptă în direcția bună pentru a intra în programul Visa Waiver până în 2025.

Despre traseul pe care îl mai are țara noastră de parcurs ca să intre în acest program, am vorbit chiar acum cu Excelența Sa domnul Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite.

Cosmin Stan, PRO TV: Cât de aproape suntem să călătorim în Statele Unite fără viză?

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: "Cred că mai este un drum lung, dar eu, personal, sunt foarte optimist, întrcât există o intenție politică reală de a include România în acest program, iar ambele guverne, atât guvernul de la București, cât și cel de la Washington, sunt pe deplin angajate ca toate cerințele programului de scutire de vize, programului american, să fie îndeplinite. Dacă totul merge bine și nu apar dificultăți majore, putem estima că România va face parte din programul american de scutire de vize anul viitor".

Roxana Hulpe, PRO TV: Deci nu mai este un drum chiar atât de lung. Pare că se apropie repede pentru că foarte multă lume își dorește să ajungă acolo. Simțiți și dumneavoastră această dorință, sunt multe cereri?

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: "Da, simțim și noi acest lucru, pentru că, sigur, obstacolele de călătorie și de viză sunt un punct de frustrare pentru mulți români care doresc un acces mai ușor în Statele Unite, țara cu care cei mai mulți dintre români se simt aliniați ca valori și cu care statul român împărtășește o robustă alianță de securitate și este și o sursă de fustrare pentru o varietate a marii comunități de români în Statele Unite pentru că România este singurul mare aliat NATO al Statelor Unite care nu beneficiază de programul de scutire de viză și, mai mult decât atât, anul trecut, ambasada Statelor Unite de la București a avut un un număr record de vize acordate, deci observăm o creștere foarte mare a interesului românilor de a călători în Statele Unite. În plus, din această vară va exista din nou o cursă directă, după foarte mulți ani".

Cosmin Stan, PRO TV: Domnule Ambasador, ați avut chiar săptămâna aceasta o întâlnire cu reprezentanți ai Departamentului de Securitate Internă și ai Departamentului de Stat. Ce a rezultat din această întâlnire? Care sunt informațiile din interior care să ne dea speranță că totul va fi bine și vom intra în Visa Waiver poate chiar din 2025?

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: "Da, după cum probabil știți, obiectivul este ca până la sfârșitul anului fiscal 2024, care se încheie la sfârșitul lunii septembrie, România să închidă toate acțiunile din planul de lucru care a fost convenit cu partea americană. După cum știți, accederea în acest program implică îndeplinirea unor criterii tehnice care sunt prevăzute în acest plan și care se referă în primul rând la schimbul de informații pentru combaterea terorismului și a infracționalității transfrontaliere, semnarea de acorduri, legii de ratificare sau modificări legislative și îndeplinirea acestor criterii necesită un efort imens la nivel de guvern, de instituții și de agenții.

Dar ceea ce ne de acum bătăi de cap este această rată de refuz, care trebuie să fie sub 3% și a fost de 8,79% în anul fiscal precedent. Dar trebuie precizat că și pentru Polonia, ca și pentru Israel, ca să amintesc aici doar pe cei mai recenți beneficiari ai programului de scutire de vize american, cea mai de durată provocare a fost obținere a unei rate susținută de refuz al vizelor de sub 3% pentru că, conform legislației americane, țările eligibile trebuie să ajungă la o rată de refuz de mai puțin de 3% pentru precedentul an fiscal. Aici este o gamă largă de motive pentru refuzuri și despre acest lucru am discutat.

De la lipsa dovezilor convingătoare, a unor aplicanți care intenționează să nu se reîntoarcă în România, adică să să imigreze ilegal în Statele Unite până la depășiri anterioare ale termenului legal de ședere, activitate infracțională în unele cazuri și până la chestiuni birocratice esențiale, formulare de cerere incompletă sau documentație inconsecventă. Dar pentru românii care doresc să facă ceva în această direcție și să contribuie la acest efort național și patriotic, aș spune, i-aș încuraja pe cei care au obținut o viză pentru Statele Unite și care a expirat aplice din nou, pentru că și Ambasada Statelor Unite de la București încurajează acest acest lucru, pentru că procedura este mult simplificată. Practic, nu trebuie să mai veniți, cei cadere ați avut o viză și a expirat, nu trebuie să mai veniți la București pentru interviu.

Pur și simplu se se completează această această aplicație online, se plătește taxa de viză, care este de 185 dolari, se trimit pașapoartele la Consulatul american de la București și aceste pașapoarte se întorc către beneficiar cu viza americană. Deci este o procedură net simplificată și care este aproape în 100% dintre cazuri de dorit".

Cosmin Stan, PRO TV: Până la urmă, domnule ambasador, e un calcul matematic aici, cu cât sunt mai multe cereri soluționate favorabil ș-i ne referim aici la cei care au deja viză și care o vor primi pe cea nouă, atunci procentul ratei de refuz este mai mic și ajungem la cel dorit de 3%. Dacă vom ajunge la 3% la finalul lui septembrie 2024, rocedural, ce urmează și în cât timp vom putea intra în Statele Unite fără viză din acel moment.

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: "Procedural, după această etapă, urmează câteva vizite de evaluare din partea Departamentului Securității Naționale a Statelor Unite, echipe care vin să vadă cum s-a implementat aceste proceduri și aceste acorduri bilaterale între România și Statele Unite și dacă totul merge bine, practic, undeva în doua jumătate a anului 2025, România va intra efectiv în program".

Cât de mult este afectată România de cazul Florin Duduianu

Cosmin Stan, PRO TV: Pe de altă parte, nu vă e teamă că odată ce vom putea ce românii vor putea călători fără viză în Statele Unite, vom avea un număr foarte mare de persoane certate cu legea care vor da buzna acolo unde deja sunt foarte mulți infractori. Iată cazul Florin Duduianu de zilele trecute.

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: "Da, vreau să vă spun că sigur, aceste cazuri pe care le-ați avocat nu ne fac bine. Dar în același timp, aceste persoane nu credem că au ajuns pe teritoriul american cu o viză, deci nu au reușit să se substituie acestor acestor proceduri, ci mai degrabă au intrat ilegal în Statele Unite.

Apoi, deci acesta este un aspect. Al doilea aspect... Vreau să vă spun că programul Visa Waiver nu înseamnă că cel care dorește să călătorească în Statele Unite se urcă pur și simplu în avion și va trece de toate filtrele de securitate. Nu! Aceste vize vor fi înlocuite cu autorizație de călătorie, deci care presupune că persoana care dorește să călătorească în Statele Unite va trebui să completeze o cerere online în sistem electronic de autorizare de călătorie, similar cu un concept de viză electronică, va plăti o taxă mult mai mică decât taxa care este astăzi pentru o viză americană, deci 20 dolari în loc de 185 dolari. Această autorizație de călătorie ESTA, care este similară cu procesul de verificare pentru o viză, dar nu include un interviu la consulatul american, o face ce mult mai puțină consumatoare de timp.

Autorizația aceasta de călătorie este valabilă pentru 2 ani și poate fi utilizată pentru vizite de până la 90 de zile în Statele Unite, oricâte intrări în Statele Unite timp de 2 ani. Deci, acest sistem va permite autorităților americane să oprească la intrarea pe teritoriul american pe orice persoană care este suspectă că a comis infracțiuni sau care are care are intenții de a comite infracțiuni pe pe teritoriul Statelor Unite, precum și persoane care pentru care există alertă de călătorie".

Ce ar însemna pentru România o eventuală revenire a lui Donald Trump la Casa Albă

Cosmin Stan, PRO TV: Și ultima întrebare, domnule ambasador... Cât de mare este riscul ca aceste planuri optimiste despre care vorbiți să fie date peste cap dacă Donald Trump va ajunge din nou la președinția Statelor Unite?

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: "Nu cred că președintele Trump ar bloca intrarea României în acest program, pentru că Polonia a intrat în programul Visa Waiver în 2019, deci acum câțiva ani, în timpul președinției președintelui Trump și această legislației americană, care a fost votată de Congresul american în 1986 și care include până acum un număr de 41 de țări. Programul Visa Waiver este foarte clar în ceea ce privește beneficiarii programului. Deci sigur că, teoretic, o administrație poate bloca o țară să intre în acest program, dar dacă această țară îndeplinește toate criteriile acestui program, nu văd sub nicio formă niciun obstacol de a intra în program. Mai mult decât atât, acest program Visa Waiver nu este făcut să încurajeze migrație ilegală, ci este făcut să prevină această migrație ilegală.

Așa cum v-am spus, o serie de acorduri bilaterale, de schimburi de informații, de securizare a frontierelor, suplimentări, de securizare a documentelor de călătorie, a pașapoartelor, permite autorităților americane să fie mult mai deschise în privința călătoriilor din țara respectivă. Deci, nu, nu cred că președintele Trump, pe care l-am și cunoscut și care are o bună înțelegere asupra comunității de români din Statele Unite și care apreciază România ca un partener foarte serios, va avea ceva împotrivă dacă România îndeplinește toate cerințele acestui program de scutire de viză".

