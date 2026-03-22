O casă construită integral dintr-un carton special este prietenoasă cu mediul şi are o structură ușoară. Poate fi montată rapid, în doar două zile, fără utilaje mari.

Corespondent PRO TV: „Casa are o suprafață utilă de 31 de metri pătrați și o înălțime de 4,5 metri. Spațiul este organizat în trei camere și o baie. Un dormitor matrimonial, o sufragerie și există și cameră amenajată la etaj care, de exemplu, poate fi folosită tot ca spațiu de dormit. Și mobila pe care o vedeți aici este făcută tot din carton. Inițial, am avut rețineri în a coborî pe scări sau chiar în a folosi acest scaun care este tot din carton, însă structura s-a dovedit a fi stabilă și rezistentă”.

Nicolae Baciu, fondatorul casei de carton: „Etajul acesta este calculat să reziste undeva la 600 de kg. Ne uităm la o structură semicocă, se numește, prin care..similară cu construcția unui fuzelaj de avion, practic sunt niște coaste de rezistență în niște învelitori interiori și exteriori și asta îi dă o structură și o rezistență foarte mare”.

Pe aceeaşi idee, se construiesc acum şi case din materiale natural. Un exemplu este un material obținut din cânepă industrială, var și apă. Locuințele sunt ridicate pe o structură de rezistență clasică, iar pereții sunt umpluți cu acest amestec natural.

Vlad Sadici, arhitect: „Este un material cu o rezistență termică destul de bună comparativ cu cărămida ceramică cu goluri și comparativ cu BCA, aceste materiale fiind cele mai des folosite. Există încurajare în acest sens de a promova materialele de construcție prietenoase cu mediul”.

La construcţiile moderne pot fi folosite şi imprimante 3D care ridică în straturi pereții exteriori, în jurul structurii de rezistență, direct pe terenul casei.

Magda Opriș, designer, proprietarul unei imprimante 3D: „Suntem în faza de agrementare, adică trebuie să facem toate certificările pentru a putea construi. O folosim la componente de construcții, la tălpi de fundații, mobilier urban, piese care pot fi transportate, adică printăm în fabrică și transportăm piesele.În momentul în care imprimanta printează la fața locului, pierderile de material sunt zero”.

Clienţii pot alege şi locuințe tradiționale ecologice făcute din chirpici. Pe piaţa au apărut variante moderne și sigure.