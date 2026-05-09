Ce au descoperit polițiștii de frontieră din județul Suceava într-un camion condus de un ucrainean. FOTO

Un cetăţean ucrainean în vârstă de 60 de ani este cercetat după ce, la intrarea în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus, poliţiştii de frontieră au găsit în camionul pe care îl conducea 132 de piei de şinşilă.

Claudia Alionescu

De asemenea, în vehicul au fost descoperite şi cinci haine din blană de nurcă, pentru care nu au putut fi prezentate documente legale.

Bunurile, estimate la aproximativ 40.000 de lei, au fost confiscate pentru continuarea cercetărilor.

Poliţia de Frontieră a anunţat, sâmbătă, că în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus s-a prezentat, vineri, pentru a intra în România un cetăţean ucrainean, în vârstă de 60 de ani. El conducea un camion înmatriculat în Ucraina şi se deplasa pe ruta Ucraina-România.

Poliţiştii de frontieră au solicitat inspectorilor vamali din cadrul Biroului Vamal Vicovu de Sus efectuarea unui control amănunţit asupra mijlocului de transport.

Astfel, autorităţile au găsit în cabina capului tractor, ascunse în saci menajeri şi nedeclarate, 132 de piei de şinşilă şi cinci haine din blană de nurcă.

Bunurile, în valoare de aproximativ 40.000 de lei – susceptibile a proveni din specii de animale protejate de lege – au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Cetăţeanul ucrainean nu a putut prezenta documentele necesare într-o astfel de situaţie (certificat CITES sau o autorizaţie specială emisă de autoritatea pentru protecţia mediului).

Bărbatul a fost sancţionat contravenţional de către inspectorii vamali cu amendă în valoare de 3.000 de lei, iar poliţiştii de frontieră suceveni fac cercetări pentru deţinerea, transportul, vânzarea sau schimbarea în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic, respectiv pentru contrabandă calificată, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Dacia a prezentat noul Logan! Cum arată și cât costă "cel mai puternic de până acum"
Dacia a prezentat noul Logan! Cum arată și cât costă ”cel mai puternic de până acum”
Un român ar fi transferat ilegal 400.000 de euro dintr-o bancă din Islanda. El a fost arestat

Un român urmărit internaţional pentru fraudă şi spălare de bani a fost arestat, a informat sâmbătă Poliţia Română.
Reforma anti-speculă din energie, blocată: Ordonanța privind ATR-urile nu mai produce efecte

Ordonanţa prin care Guvernul condus de Ilie Bolojan intenţiona să limiteze specula cu avizele tehnice de racordare (ATR) din sectorul energetic nu se mai aplică, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.
Haos în trafic la Constanța: bărbat băut, urmărit de polițiști, s-a răsturnat după ce a distrus mai multe mașini

Un bărbat de 37 de ani care conducea beat nu a oprit la semnalul poliţiştilor din municipiul Constanţa şi, fiind urmărit de aceştia în trafic, a lovit două maşini parcate şi mai mulţi copaci, după care s-a răsturnat cu autoturismul. 

Președintele Nicușor Dan, de Ziua Europei: "România va avea un guvern pro occidental într-un termen rezonabil"

De Ziua Europei, președintele Nicușor Dan a prezentat un scurt bilanț al celor 20 de ani de integrare europeană și a cerut o dezbatere ”onestă” despre Uniunea Europeană, dincolo de „lozinci".

Nava cu focar de hantavirus ajunge în Tenerife: 147 de pasageri vor fi izolați, fără contact cu populația

Autoritățile spaniole se pregătesc să-i primească pe cei aproape 150 de pasageri și membri ai echipajului aflați pe nava de croazieră unde a fost raportat focarul de hantavirus.

Discursul lui Vladimir Putin de Ziua Victoriei, la Moscova: "Naziştii au atacat pe la spate Uniunea Sovietică"

Preşedintele Rusiei şi comandantul suprem al Forţelor Armate Ruse, Vladimir Putin, a asistat sâmbătă la parada din Piaţa Roşie, organizată cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a Zilei Victoriei.

