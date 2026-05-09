Ce au descoperit polițiștii de frontieră din județul Suceava într-un camion condus de un ucrainean. FOTO

Poliţia de Frontieră a anunţat, sâmbătă, că în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus s-a prezentat, vineri, pentru a intra în România un cetăţean ucrainean, în vârstă de 60 de ani. El conducea un camion înmatriculat în Ucraina şi se deplasa pe ruta Ucraina-România.

Poliţiştii de frontieră au solicitat inspectorilor vamali din cadrul Biroului Vamal Vicovu de Sus efectuarea unui control amănunţit asupra mijlocului de transport.

Astfel, autorităţile au găsit în cabina capului tractor, ascunse în saci menajeri şi nedeclarate, 132 de piei de şinşilă şi cinci haine din blană de nurcă.

Bunurile, în valoare de aproximativ 40.000 de lei – susceptibile a proveni din specii de animale protejate de lege – au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Cetăţeanul ucrainean nu a putut prezenta documentele necesare într-o astfel de situaţie (certificat CITES sau o autorizaţie specială emisă de autoritatea pentru protecţia mediului).

Bărbatul a fost sancţionat contravenţional de către inspectorii vamali cu amendă în valoare de 3.000 de lei, iar poliţiştii de frontieră suceveni fac cercetări pentru deţinerea, transportul, vânzarea sau schimbarea în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic, respectiv pentru contrabandă calificată, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale care se impun.