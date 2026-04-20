Doar sistemele de siguranță ale mașinăriei defecte au făcut diferența dintre incidentul șocant și o tragedie.

Chiar și așa, șase victime au avut nevoie de îngrijiri medicale și au ajuns la spital.

Incidentul șocant s-a petrecut în jurul orei 23, în Parcul Dragalina.

Brațul rotativ care-i învârtea pe amatorii de senzații tari s-a blocat brusc, lăsându-i pe adolescenți suspendați la cinci metri înălțime, cu capul în jos.

Doar sistemele de siguranță îi mai țineau în scaune și îi opreau din a se prăbuși.

Îngroziți, cei din jur au sunat la 112. Pompierii au intervenit pentru a-i recupera.

Iulia Rusan, purtător de cuvânt ISU Semenic: „Persoanele surprinse în dispozitiv au fost coborâte în siguranță, caruselul fiind readus în poziția inițială prin acțiuni manuale, cu ajutorul frânghiilor utilizate de către pompierii militari.”

Tinerii, cu vârste cuprinse între 14 și 20 de ani, au rămas prizonieri în mașinăria blocată timp de 40 de minute, care au părut o eternitate. Șase dintre ei au ajuns la spital cu atacuri de panică.

Aida Bîldea, medic de gardă al Spitalului de Urgență Caransebeș: „Copiii au fost aduși cu ambulanța, au fost inițial puțin speriați, dar la momentul consultului toți erau stabili hemodinamic. Amețeli, spaimă, sigur că au fost speriați. Toți au fost stabili și au plecat.”

Celelalte victime au refuzat transportul la spital. Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și au început audierile.

Alina Boeru, purtător de cuvânt IPJ Caraș-Severin: „Administratorul societății, un bărbat de 49 de ani, din județul Ilfov, a fost condus la sediul poliției pentru cercetări. Caruselul a fost indisponibilizat până la finalul cercetărilor.”

În urma anchetei, oamenii legii vor să găsească răspunsuri cu privire la cauza incidentului care a transformat distracția în tortură.