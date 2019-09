Cartofii şi-au dublat preţul fiindcă femierii nu găsesc muncitori. "Vor 3 mese, ţigări"

Deși suntem în plină campanie de cules, cartofii sunt tot scumpi în piețe și magazine. Fermierii spun că sunt nevoiți să ceară mai mult, pentru că le-au crescut cheltuielile de producție.

În plus, nici recoltele, la nivel european, nu sunt spectaculoase. Un kilogram de cartofi se vinde en gros și cu 1 leu și 30 de bani, dar până când ajunge în coșul cumpărătorului, se dublează.

În Covasna, campania de recoltare la cartofi este în plină desfăşurare, iar fermierii negociază acum vânzarea en-gros. În medie, kilogramul pleacă de aici cu un leu şi 20 de bani, cu 20 la sută mai mult decât anul trecut. Asta pentru că producţia nu acoperă necesarul de consum.

Josef Szacs, cultivator de cartofi: „În România, producţiile sunt mai mici decât anul trecut. Suprafeţele sunt aproape la fel, nu prea se schimbă, dar producţiile sunt mai mici. Ca şi preţ, vor fi preţuri ridicate din moment ce marfă nu este suficientă, automat preţurile cresc.”

La tarabă, preţul este deja dublu faţă de tarla. Ţăranii se plâng că le-au crescut şi lor cheltuielile de producţie şi de aceea sunt nevoiţi să ceară mai mulţi bani chiar şi acum, când câmpurile şi depozitele sunt pline de cartofi.

Client: „E un preţ bun atâta timp cât în piaţă nu găseşti. Am umblat în toată piaţă deschisă şi nu am găsit o tarabă cu cartofi. E singura tarabă care am găsit-o e aici.”

Vânzător: „Lucrurile rare sunt scumpe. Toate sunt scumpe, doamnă! Uite, fasolea cât carnea, ceapa doi lei, roşiile 5, 6, 10 lei.”

Reporter: „Dar de ce sunt aşa de scumpe?”

Vânzător: „Pentru că nu e producţie. Nu are cine lucra, nu mai găseşti oameni la muncă, nu ai cu cine lucra.”

Vânzător: „Ziua de muncă s-a ridicat, forța de muncă nu mai e. O sută de lei de lei la ziua de muncă, trei mese pe zi, ţigări. Se adună. Deci cheltuielile sunt mari pentru orice cultură."

Nici Europa nu se lauda cu producţii spectaculoase.

Mircea Costinaș: „S-a cultivat suprafaţa de cartofi de consum mai mică decât anul trecut. Şi nici în Europa, în Polonia, Germania şi Olanda, nu sunt prognoze de producţie mai bună. De aceea este preţul acesta la ora asta.”

Fermierii estimează că la iarnă vom cumpăra cartofi de două ori mai scumpi decât acum.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!